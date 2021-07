Thủy điện Trung Sơn kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ hạ lưu đập

Để bảo đảm xả lũ an toàn trong mùa lũ năm 2021, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn vừa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu nhà máy thủy điện Thành Sơn.

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ.

Thực hiện quy định an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT& TKCN) tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn trong vận hành hồ chứa thủy điện Trung Sơn, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn vừa phối hợp với UBND các xã Trung Sơn, Thành Sơn, Trung Thành kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu nhà máy thủy điện Thành Sơn để có biện pháp kịp thời xử lý các vi phạm, lấn chiếm nhằm bảo đảm xả lũ an toàn, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra cho hạ lưu trong mùa mưa lũ năm 2021.

Qua thực tế kiểm tra dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu nhà máy thủy điện Thành Sơn hiện tại bảo đảm thoát lũ. Tuy nhiên, có một số lều quán, khu chăn nuôi gia súc, nhà tạm mới được xây dựng tại các vị trí không bảo đảm an toàn, nguy hiểm dễ sạt lở ven sông Mã khi có lũ.

Lều được dựng mới ven sông phía bờ trái tại bản Co Me xã Trung Sơn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa lũ năm 2021, sau khi kiểm tra các bên thống nhất như sau: Chính quyền địa phương các cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến người dân không xây nhà, dựng lều quán tại các vị trí dễ sạt lở ven sông Mã, có biện pháp gia cố, di dời nhà cửa khỏi vị trí nguy hiểm, không cho các phương tiện giao thông vận tải thủy (tàu, thuyền, bè…) và người vào phạm vi 400 m tính từ hạ lưu đập (tại bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa).

Khu vực bảo đảm an toàn đập hạ lưu nhà máy đã lắp đặt biển cấm.

Thủy điện Trung Sơn sẽ có trách nhiệm thực hiện nghiêm các lệnh vận hành hồ của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa để chống lũ cho hạ du theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, thực hiện các thông báo, hiệu lệnh cảnh báo khi xả lũ theo quy định.

Sự chuẩn bị chu đáo và được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác PCTT & TKCN là cơ sở để thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN trong mùa lũ năm 2021.

Trung Sinh