Thông tin dừng bán sản phẩm pháo hoa “giàn phun viên”, “giàn phun hoa” do có tiếng nổ là chưa chính xác

Thông tin dừng bán sản phẩm pháo hoa “giàn phun viên”, “giàn phun hoa” do có tiếng nổ là chưa chính xác, gây hoang mang cho khách hàng, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của công ty...

Mấy ngày qua, trên một số website, báo điện tử và mạng xã hội đưa thông tin: Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121 , Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã có thông báo tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm pháo hoa là “giàn phun hoa” và “giàn phun viên” vì có tiếng nổ. Trong thời gian tạm dừng kinh doanh, nếu người dân mua bán, sử dụng hai sản phẩm này sẽ bị xử phạt do vi phạm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo…

Sáng 18-1, Đại tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 cho biết, thông tin nói trên là chưa chính xác, gây hoang mang cho khách hàng, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

“Các sản phẩm “giàn phun viên” và “giàn phun hoa” đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ”, Đại tá Chu Việt Sơn khẳng định.

Sản phẩm “giàn phun viên”

Theo Đại tá Chu Việt Sơn, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công ty đã đưa ra thị trường các sản phẩm pháo hoa không gây tiếng nổ: Ống phun nước bạc ngoài trời; ống phun nước bạc trong nhà; ống phun hoa lửa cầm tay (loại 200mm và 150mm); cây hoa lửa; cánh hoa xoay; thác nước bạc loại 2m. Các sản phẩm này bảo đảm chất lượng và an toàn, bước đầu đáp ứng được nhu cầu sử dụng pháo hoa hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, qua nắm bắt thị trường, công ty thấy rằng nếu chỉ dừng lại ở những sản phẩm nêu trên thì vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu đa dạng của khách hàng. Từ thực tế đó, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công ty đã tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời 5 sản phẩm mới: “Giàn phun hoa”; “giàn phun viên”; “con sò đổi màu”; “con quay lửa phun sao” và “vòng xoay hoa lửa” để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những chủng loại pháo hoa này đều phù hợp với Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ và bảo đảm chất lượng, an toàn khi sử dụng.

Hai sản phẩm giàn phun hoa và “giàn phun viên” được khách hàng rất ưa chuộng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một số khách hàng phản ánh pháo có âm thanh như tiếng pháo hoa nổ. Với tinh thần cầu thị và nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng, ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh, từ ngày 15-1, công ty đã quyết định tạm dừng bán hai sản phẩm này để phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tiến hành kiểm tra, đánh giá.

Ngày 17-1, kết quả kiểm tra, đánh giá khẳng định sản phẩm “giàn phun viên” có âm thanh là 54dB, giàn phun hoa có âm thanh là 89dB, đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép (không lớn hơn 120dB theo QCVN 04:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an), phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều nước đối với pháo hoa giải trí (ví dụ, tiêu chuẩn Anh 2015 No.1553 quy định âm thanh không lớn hơn 120dB; tiêu chuẩn của Nga GOST 33732-2016 quy định âm thanh không lớn hơn 125dB...) và thấp hơn nhiều so với các loại pháo hoa nổ nhập lậu trôi nổi trên thị trường (các loại pháo hoa này đều có tiếng nổ lớn hơn 140dB).

Công nhân Nhà máy Z121 kiểm tra sản phẩm pháo hoa. Ảnh: NGUYỄN LONG

Vì vậy, từ ngày 17-1, với sản phẩm “giàn phun viên”, việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Riêng đối với sản phẩm “giàn phun hoa” đã cung cấp ra thị trường, khách hàng vẫn có thể sử dụng bảo đảm chất lượng, an toàn khi tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, trên nguyên tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặt lợi ích của cộng đồng, xã hội lên trên hết, tiếp thu ý kiến của khách hàng, công ty đã quyết định dừng cung cấp sản phẩm “giàn phun hoa” để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

PHƯƠNG HIỀN/qdnd.vn

