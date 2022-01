Thị xã Nghi Sơn thắt chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học, thị xã Nghi Sơn đã và đang tăng cường thắt chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học.

Giiáo viên và học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến trường.

Tại các trường mầm non học sinh được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào lớp.

Trường mầm non Tân Dân bố trí thùng nước rửa tay trước mỗi lớp học, đồng thời hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách.

Cô Hồ Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Dân cho biết: Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và 295 học sinh ở 11 lớp. Học sinh mầm non là đối tượng chưa được triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, do đó việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được nhà trường đặc biệt chú trọng. Ngoài việc bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, thùng nước rửa tay trước mỗi lớp học, hàng ngày Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường đến kiểm tra, nhắc nhở giáo viên từng lớp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh.

Khu vực sân chơi của học sinh ở các trường mầm non thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ.

Học sinh Trường THCS Hải Châu tự giác rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến trường.

Cô Phạm Thị Sen, Hiệu trưởng trường THCS Hải Châu cho biết, Năm học 2021 - 2022 nhà trường có 16 lớp với 583 học sinh và 30 CBGVNV. Trong tháng 12-2021, nhà trường có 1 trường hợp học sinh lớp 8 dương tính với COVID-19, ngay sau đó nhà trường đã khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan và gửi danh sách về BCĐ phòng, chống dịch của phường Hải Châu. Đồng thời phối hợp với Trạm y tế thực hiện phun khử khuẩn tất cả các lớp học và toàn bộ khu vực nhà trường. Sau 14 ngày, nhà trường không phát sinh ca bệnh nào. Đến nay, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được nhà trường thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Từ ngày 27 đến ngày 29-12-2021, Trường THCS Hải Châu tổ chức thi khảo sát chất lượng học kỳ I. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, mỗi lớp được chia thành 2 phòng thi nhằm đảm bảo khoảng cách.

Ông Nguyễn Kim Ưng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Nghi Sơn cho biết, Trong tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành Y tế đến tất cả các đơn vị trường học. Đồng thời yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch và phương án xử ký khi có các trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến CBGVNV nhà trường. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các nhà trường đều bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình ở trường. Phòng GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, đảm bảo môi trường học tập an toàn ở mức cao chất.

Hoài Anh