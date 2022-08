(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-8, Ban An toàn giao thông thị xã Nghi Sơn và các xã, phường trên địa bàn đã ra quân tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022.

{title} Thị xã Nghi Sơn ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt Ngày 9-8, Ban An toàn giao thông thị xã Nghi Sơn và các xã, phường trên địa bàn đã ra quân tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022. Công tác giải tỏa hành lang tại phường Hải Ninh. Với mục tiêu tổ chức đợt cao điểm, ra quân giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo TTATGT, quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Trong đợt ra quân này, Ban ATGT thị xã; các xã, phường, các đoàn thể, tổ chức chính trị trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT, cùng tham gia, chấp hành và không tái vi phạm. Đồng thời, huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ các tổ chức chính trị-xã hội đồng loạt ra quân phát quang tầm nhìn, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Công tác giải hành lang tại phường Hải Lĩnh. Theo kế hoạch, đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo TTATGT trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được triển khai thực hiện từ ngày 9-8 đến ngày 13-8-2022, tập trung ra quân một cách đồng bộ, thực hiện triệt để, đồng thời phát huy vai trò của các thành viên Ban ATGT được phân công phụ trách, thực hiện đôn đốc, kiểm tra và phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Công tác giải tỏa hành lang tại phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó, tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thông thoáng tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Sỹ Thành

Từ khóa: An toàn giao thôngGiải tỏa hành langlấn chiếm lòng lề đường