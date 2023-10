Thị trường lao động cuối năm: Cơ hội song hành cùng thách thức

Việc sụt giảm các đơn hàng trong các ngành sản xuất thời gian qua dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp phải sa thải lao động. Đứng trước khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm đối tác, đơn hàng, tạo việc làm cho người lao động, báo hiệu thị trường lao động đang trên đà “ấm dần” và khởi sắc.

Công nhân Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam (Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa) tan ca.

Tại Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam hiện có 3 nhà máy giải quyết việc làm cho gần 19.000 công nhân. Trong đó, nhà máy số 2 và nhà máy đóng trên địa bàn xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân chuyên sản xuất giày Nike. Dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế song công ty đã ứng phó linh hoạt để duy trì hoạt động 2 nhà máy, bảo đảm việc làm, người lao động không phải nghỉ không lương. Tại nhà máy số 1, từ những tháng cuối năm 2022 đã không còn đơn hàng, đồng nghĩa với 7.000 công nhân có nguy cơ phải ngừng việc, giãn việc, nghỉ việc tạm thời. Trước thực trạng trên, Tập đoàn Hoa Lợi đã thành lập đoàn công tác sang các nước châu Âu và các thị trường khác tìm kiếm đối tác, nhãn hàng mới. Khi ký kết được đơn hàng thì nhanh chóng bắt tay vào khai thác. Đến tháng 5-2023, công ty đã thực hiện tăng ca và hiện 3 nhà máy có nhu cầu tuyển dụng thêm 2.000 lao động.

Tại Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam đóng trên địa bàn xã Định Liên (Yên Định) cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, hiện đang phục hồi, phát triển mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm 5 công nhân cơ điện - hàn, 10 công nhân sửa máy may và trên 1.000 lao động phổ thông. Tại vị trí công nhân hàn và sửa máy, công ty yêu cầu người lao động tốt nghiệp sơ cấp, trung cấp nghề cơ khí, thợ hàn, thợ sửa máy may trở lên hoặc có chứng chỉ hàn, chứng chỉ sửa máy may. Đối với công nhân lao động phổ thông chỉ cần trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, cần cù, chịu khó (nếu chưa có tay nghề sẽ được công ty đào tạo). Công ty cũng đưa ra chế độ lương, các phúc lợi và một số quyền lợi khác khá hấp dẫn để thu hút người lao động.

Là công nhân làm tại Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam, nhưng năm 2022 chị Nguyễn Thị Hải phải nghỉ việc do công ty gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng. Qua thông báo trên loa truyền thanh, biết công ty có nhu cầu tuyển dụng để bù đắp lượng lao động thiếu hụt cũng như đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vốn đã thạo việc, hơn nữa chế độ đãi ngộ của công ty khá ổn, nhất là đối với cán bộ, công nhân viên cũ quay trở lại làm việc nên chị Hải quyết định nộp hồ sơ xin đi làm lại và xác định sẽ gắn bó lâu dài với công ty.

Thuộc diện công nhân có thâm niên làm trong ngành may mặc nhưng chị Mai Thị Nga, ở huyện Nga Sơn (trước đây làm trong tỉnh Bình Dương) vẫn bị buộc phải nghỉ việc do công ty cắt giảm lao động. Trở về quê, sau khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị được người quen giới thiệu đi giúp việc cho một gia đình ở TP Thanh Hóa. Khi biết Công ty TNHH Winners Vina đóng trên địa bàn xã Nga Mỹ (Nga Sơn) có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, chị đã nộp hồ sơ xin việc. “Làm trong Bình Dương tuy thu nhập cao hơn nhưng chi phí lại nhiều hơn. Hằng tháng, trừ các khoản phí thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt, số tiền còn lại quá ít ỏi. Việc bị công ty cũ sa thải cũng là cơ hội để em tìm việc tại quê hương” - chị Nga bộc bạch.

Theo ông Trịnh Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, trong quý II và III năm 2023, số lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài về quê làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu làm việc tại quê hương tăng. Với vai trò là cầu nối giữa người lao động đang tìm kiếm việc làm mới với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, trong 9 tháng, trung tâm đã cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan cho khoảng 119.051 lượt người. Tư vấn việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến lao động - việc làm, hoạt động xuất khẩu lao động cho 55.986 lượt lao động... Trung tâm cũng đã tiến hành thu thập thông tin “việc làm trống” trong các loại hình doanh nghiệp. Qua cập nhật, khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của 1.285 lượt doanh nghiệp, tổng số lao động các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là 47.137 người, chủ yếu là lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật trình độ sơ cấp, trung cấp; không yêu cầu kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm dưới 1 năm. Mức lương từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2023, hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó nên số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường 9 tháng giảm 30,3% so với cùng kỳ năm 2022; số doanh nghiệp thông báo giải thể tăng 57,3%; số doanh nghiệp thành lập mới giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chủ động thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp cùng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thị trường lao động được đánh giá sẽ có nhiều khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp cũng tăng lên, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động cũng như bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Mai Phương