Thạch Thành nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Nhằm phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2022, ngay từ đầu năm, huyện Thạch Thành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh khai thác và duy trì bền vững đối tượng tham gia.

Cán bộ BHXH huyện Thạch Thành phối hợp với cán bộ xã, tổ chức dịch vụ thu xã Thạch Cẩm, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Xác định công tác truyền thông là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH huyện Thạch Thành đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể có liên quan để tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp đối với các nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đối tượng lao động là nông dân khu vực phi chính thức.Tăng cường truyền thông đến các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng; tuyên truyền, vận động, giải thích tại các hộ gia đình, trong các cuộc họp dân phố, thôn, bản, làng; tuyên truyền tại bộ phận tiếp dân, nhận hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách, tại trung tâm hành chính công cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền kịp thời định hướng chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tuyên truyền trên mạng xã hội như: fanpage, livestream, facebook, youtube, zalo, tin nhắn SMS,... để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông. Ngoài ra, BHXH huyện Thạch Thành cũng thực hiện tốt công tác đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến từng thôn bản, khu dân cư, giải thích đầy đủ, rõ ràng các thắc mắc của người dân về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhằm khai thác phát triển và duy trì bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Thạch Cẩm, thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn xã giảm mạnh (từ 98% xuống hơn 40%) do người dân không còn được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Chia sẻ về vấn đề này ông Nguyễn Đăng Hảo, Chủ tịch UBND xã Thạch Cẩm cho biết: Bên cạnh tâm lý ỷ lại vào Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí nên nhiều người dân vẫn chờ đợi được hưởng chính sách tiếp theo, thì trong nhóm này vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thực sự sau khi địa phương thoát khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Trước thực tế đó, địa phương đã phối hợp với BHXH huyện Thạch Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, nâng số tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn xã lên 73%. Những ngày này, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ BHXH của huyện đang phối hợp với cán bộ xã, thôn, các tổ chức dịch vụ thu đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Đặc biệt là đưa ra các ví dụ thực tế, sinh động về mức đóng, mức hưởng, các quyền lợi được hưởng để bà con không bị nhầm lẫn chính sách của Đảng và Nhà nước với các loại hình bảo hiểm thương mại khác; đồng thời giải đáp, tháo gỡ những băn khoăn, thắc mắc của người dân... Vì thế trong đợt cao điểm truyền thông đã có hàng trăm người đăng ký tham gia BHYT, góp phần sớm hoàn thành chỉ tiêu về BHYT trong xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ là huyện miền núi có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đầu mối hành chính, dân số đông, người lao động và các đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT đa dạng, kinh phí chi trả lớn, hoạt động có đầy đủ đặc thù của huyện miền núi và huyện miền xuôi, Thạch Thành là địa phương có tỷ lệ người nghèo và cận nghèo còn cao; người dân tộc chiếm hơn ½ dân số, đời sống Nhân dân còn thấp; các doanh nghiệp nhiều thành phần nhưng phần lớn là doanh nghiệp nhỏ... Với sự nỗ lực vượt khó, linh hoạt thích ứng, huyện Thạch Thành đã đạt được kết quả rất khả quan về người tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể, năm 2021 có 3.715/3.715 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch, tăng 991 người so với năm 2020; có 133.311/132.685 người tham gia BHYT, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 3.048 người so với năm 2020; có 10.365/10.218 người tham gia BHTN, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 395 người so với năm 2020; tỷ lệ bao phủ dân số tính theo đối tượng có thẻ BHYT là 91,7% chưa tính số người tham gia BHYT ngoài huyện.Trong 7 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện có 3.721/4.977 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 75% kế hoạch, tăng 6 người so với năm 2020; 116.184/135.386 người tham gia BHYT, đạt 85,8% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ dân số tính theo đối tượng có thẻ BHYT là 79% chưa tính số người tham gia BHYT ngoài huyện...

Thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi của người dân tham gia BHYT, chi khám chữa bệnh BHYT với số lượng người thụ hưởng rất lớn. Hàng tháng, có hơn 5.000 người thụ hưởng lương hưu trợ cấp BHXH với số tiền gần 250 tỷ đồng; chi các chế độ ốm đau thai sản, thanh toán BHXH 1 lần, tử tuất và mất sức lao động cho hơn 10.000 người với số tiền hơn 50 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT hàng năm cho hơn 100.000 người với số tiền hơn 60 tỷ đồng và đặc biệt phát sinh hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP trong quý 4 năm 2021 cho 82 đơn vị và hơn 20.000 lượt người thụ hưởng chính sách với số tiền hơn 25 tỷ đồng một cách kịp thời, chính xác đến người thụ hưởng...

Ông Lê Quý Tam, Giám đốc BHXH huyện Thạch Thành, cho biết: Chính sách BHXH, BHYT có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh bền vững tại địa phương, bởi vậy BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT; tiếp tục duy trì bền vững các nhóm đối tượng đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân. Phân tích, xác định, phân loại từng nhóm đối tượng theo từng địa bàn tại các xã, thị trấn và triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng tiềm năng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của các tổ chức dịch vụ thu theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT. Chú trọng cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Bài và ảnh: Tô Hà