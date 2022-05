Tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên Công đoàn Báo Thanh Hóa

Nhân Tháng Công nhân năm 2022, sáng 19-5 tại Báo Thanh Hóa, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động cho 50 công nhân Công ty CP In Báo Thanh Hoá. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, Báo Thanh Hoá, Công ty CP In Báo Thanh Hoá.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh nhấn mạnh: Công đoàn Báo Thanh Hoá là công đoàn trực thuộc duy nhất có công nhân lao động, vì vậy Công đoàn Viên chức tổ chức buổi tập huấn với mong muốn nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại cơ quan.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp người lao động nâng cao năng lực, kiến thức về hoạt động của các cấp công đoàn trong việc bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động từ đó góp phần cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động.

Tại hội nghị, người lao động của Công ty CP in Báo Thanh Hoá đã nghe báo cáo viên Vũ Trần Thanh, Phó Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt 3 nội dung: Những vấn đề chung về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; những nhiệm vụ cụ thể của công đoàn cơ sở trong công tác bảo hiểm lao động; phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm lao động ở doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Hoá nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa, Ban Giám đốc Công ty CP in Báo Thanh Hoá và BCH Công đoàn Báo Thanh Hóa đã tích cực đổi mới, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa. Đồng thời, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, phóng viên, người lao động 2 cơ quan, kịp thời khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ; hướng dẫn cách nhận diện, đánh giá các nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Báo Thanh Hóa trao quà cho 6 đoàn viên của Công ty CP In Báo Thanh Hoá bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đồng chí Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Hoá đề nghị người lao động tham dự hội nghị tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn và triển khai thực hiện nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác; đồng thời đề xuất, kiến nghị kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng cơ quan Báo Thanh Hóa và Công ty CP In Báo Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Nhân Tháng công nhân năm 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tặng 6 suất quà cho 6 đoàn viên của Công ty CP In Báo Thanh Hoá bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

H.L