Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại

Trước tình trạng “nở rộ” trở lại các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại trên địa bàn tỉnh, ngày 26-5 Sở Công thương Thanh Hóa đã ban hành công văn số 1144/SCT-QLTM yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại.

Một địa điểm thường xuyên tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm “chỉ dành cho người cao tuổi” tại TP Thanh Hóa trong thời gian gần đây.

Theo công văn của Sở Công Thương, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là đối tượng) không có trụ sở, chi nhánh, địa điểm đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa tiến hành tổ chức các chương trình hội thảo, giới thiệu sản phẩm, như: Nồi cơm điện, chảo đa năng, chảo lẩu, nồi áp suất, nồi chân không, chảo chống dính, máy xay sinh tố, quạt, đèn tích điện, bóng đèn, đèn năng lượng mặt trời, máy lọc nước, máy tạo ozone, máy massage, mỹ phẩm và các loại thực phẩm chức năng…

Theo phản ánh của người dân, các sản phẩm có giá bán cao hơn nhiều lần so với các sản phẩm có cùng công năng của các nhãn hiệu lớn, uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó chất lượng các sản phẩm nêu trên chưa được kiểm chứng trong quá trình sử dụng, thậm chí có một số sản phẩm không có tem, nhãn nguồn gốc xuất xứ…

Để được tổ chức các hội thảo giới thiệu sản phẩm và tạo niềm tin cho người dân, các đối tượng đã đề nghị chính quyền địa phương đồng ý cho tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm. Trong quá trình tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, nếu có cơ quan chức năng giám sát các đối tượng chỉ giới thiệu sản phẩm và tặng quà cho người dân. Tuy nhiên, vào thời gian không có lực lượng chức năng giám sát (khoảng từ 11h30“đến 13h30”), các đối tượng này tổ chức các chương trình bán hàng khuyến mại, như: Mua hàng được tặng quà, mua hàng được hoàn trả lại số tiền tương ứng với số tiền người dân đã bỏ ra mua sản phẩm, thổi phồng giá sản phẩm lên cao rồi khuyến mại giảm giá… Hoạt động bán hàng diễn ra trong một thời gian ngắn làm cho người tiêu dùng không có đủ thời gian tìm hiểu và tham khảo dẫn đến không ít người dân đã bị dẫn dụ, mua sản phẩm với giá bán cao hơn nhiều lần so với các sản phẩm có cùng công năng của các nhãn hiệu lớn, uy tín trên thị trường. Sau khi thực hiện giao dịch bán hàng, các đối tượng thường đi khỏi địa phương ngay, do đó khi sản phẩm bị lỗi, cần được bảo hành thì người tiêu dùng không liên lạc được với người bán, không được bảo hành sản phẩm như cam kết.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm an ninh - trật tự ở địa phương, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo các lực lượng trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: Quản lý chặt chẽ các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm kèm theo việc thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị chức năng và phòng chuyên môn tại địa phương phối hợp với Đội Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm kèm theo việc thực hiện chương trình khuyến mại của các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý các vi phạm nếu có đối với các sản phẩm được giới thiệu tại các hội thảo.

Sở Công thương cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với đề nghị tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm của các tổ chức, cá nhân; phân công cán bộ, công chức trực tiếp giám sát trước, trong và sau khi kết thúc hội thảo giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, kiên quyết không cho phép tổ chức các hội thảo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại tại Hội trường UBND xã, phường, thị trấn, trụ sở cơ quan Nhà nước, nhà văn hóa xã, phường, thôn, phố, các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại địa phương về cách thức tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại trên của các tổ chức, cá nhân; cảnh báo tới người tiêu dùng thận trọng khi tham gia các chương trình trên; nên mua hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh có uy tín, có địa chỉ rõ ràng; kêu gọi người dân nếu phát hiện đối tượng/đơn vị nào tổ chức các chương trình với cách thức thực hiện như trên, báo ngay cho lực lượng công an, quản lý thị trường và chính quyền sở tại.

Sở Công thương cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Đội Quản lý thị trường địa bàn phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm kèm theo việc thực hiện chương trình khuyến mại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, vi phạm hoạt động xúc tiến thương mại.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở, phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền đến các hội viên về cách thức thực hiện chương trình giới thiệu sản phẩm và bán hàng hóa khuyến mại của các tổ chức, cá nhân, khuyến cáo hội viên nên mua hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh có uy tín, địa chỉ rõ ràng; nhắc nhở hội viên không tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân này bằng việc gửi giấy mời đến các hội viên đến tham dự chương trình; kêu gọi hội viên nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào tổ chức các chương trình tương tự, báo ngay cho lực lượng chức năng trên địa bàn.

M.H