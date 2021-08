Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19

Ngày 30-8-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 13327/UBND-VPĐP về việc quản lý an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong những ngày gần đây, một số địa phương trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 tại các khu cách ly và ngoài cộng đồng, nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất cao, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về an toàn thực phẩm năm 2021. Để thực hiện tốt công tác quản lý về an toàn thực phẩm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về an toàn thực phẩm năm 2021 phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; cần tập trung các nhiệm vụ sau:

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi trách nhiệm, địa bàn quản lý; trong đó, tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

PV