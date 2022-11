Tăng cường công tác thẩm định với các công trình có thiết kế về PCCC

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường; điển hình như: Vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke ISIS tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 2/8/2022 làm 03 cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; vụ cháy tại cơ sở karaoke An Phú xảy ra vào ngày 6/9/2022 trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người chết và 15 người bị thương,… Nguyên nhân của các vụ cháy trên đa phần là do việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong quá trình hoạt động, thi công, cải tạo sửa chữa công trình tại một số cơ sở chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Nhằm phát huy vai trò và cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành trong công tác PCCC, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khâu kiểm soát ngay từ bước lập hồ sơ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp tại địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Cụ thể, đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (xây mới, cải tạo), thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương, cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quá trình thẩm định phải lưu ý rà soát đối chiếu, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế đối với các quy định về An toàn cháy cho nhà và công trình. Trong đó, đối với bước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thông báo kết quả thẩm định chỉ kết luận đủ điều kiện phê duyệt dự án và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi đã được Cơ quan Cảnh sát PCCC chấp thuận về các giải pháp PCCC tại văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy theo quy định; Đối với bước thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thông báo kết quả thẩm định chỉ kết luận đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi công trình đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (nếu có), đồng thời bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ thẩm định phải thống nhất với thiết kế đã được Cơ quan Cảnh sát PCCC đóng dấu “Đã thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy” về giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy, số tầng, diện tích, chiều cao, bố trí công năng của công trình. Trường hợp phát sinh loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC, yêu cầu các đơn vị có báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để UBND tỉnh kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các bộ ngành có liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ quản lý. Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp ý kiến của các đơn vị (nếu có) để tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các bộ ngành có liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC làm công cụ quản lý. Đối với công trình sửa chữa, cải tạo cần có kiểm định, đánh giá hiện trạng, đặc biệt lưu ý về hệ thống điện, hệ thống PCCC trước khi thực hiện phương án thiết kế cải tạo trình thẩm định, thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy phép xây dựng khi công trình đã đảm bảo các yêu cầu về PCCC và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Trong quá trình cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần tập trung xem xét, lấy ý kiến phối hợp của cơ quan quản lý về PCCC đối với các yêu cầu về PCCC theo quy định. Đối với các công trình thuộc đối tượng phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế PCCC, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng phải thực hiện rà soát, đối chiếu thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin phép xây dựng với bản vẽ trong hồ sơ thiết kế đã được Cơ quan Cảnh sát PCCC đóng dấu “Đã thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy cháy và chữa cháy”. Đối với các công trình còn lại, cần rà soát, đối chiếu hoặc gửi văn bản lấy ý kiến phối hợp về thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin phép xây dựng đối với các yêu cầu về PCCC theo quy định về pháp luật. Khi thực hiện cấp phép xây dựng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần xem xét việc đáp ứng các yêu cầu của Bộ Công an, trong đó đặc biệt lưu ý nội dung đối với công trình phải có lối thoát nạn thứ 2 theo quy định; có hệ thống, phương tiện PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn an toàn. Đối với các công trình có chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ công trình trong quá trình khai thác sử dụng song không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, yêu cầu các địa phương rà soát căn cứ trên công năng sử dụng mới của công trình; chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi công trình đảm bảo an toàn chịu lực, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và pháp luật có liên quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý trật tự xây dựng, quản lý sau cấp phép xây dựng trên địa bàn theo chức năng và nhiệm vụ về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời gửi thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có). Đặc biệt đối với loại hình xây dựng nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi sang chức năng sản xuất, kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường... hồ sơ thiết kế phải đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác nghiệm thu trên cơ sở kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư. Đồng thời, chỉ chấp thuận nghiệm thu đối với các công trình, hạng mục công trình đảm bảo các yêu cầu về PCCC được cơ quan Cảnh sát PCCC chấp thuận bằng văn bản. Sở Xây dựng trong quá trình thanh tra, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, kiểm tra phát hiện xử lý, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định, cấp phép xây dựng cho công trình khi chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định (đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC); báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền

Đối với những công trình, nhà ở riêng lẻ không thuộc diện phải thực hiện thủ tục thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật: Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục, đầu tư xây dựng; thủ tục thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đảm bảo theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu.

BĐT