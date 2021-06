Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu, thuyền vận tải, du lịch theo phân cấp; phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển kiểm tra điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu, thuyền trước khi ra biển (nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện cứu sinh), tránh để xảy ra tình trạng tàu, thuyền không thực hiện các quy định đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển; chủ động nắm chắc số lượng tàu, thuyền và ngư dân của địa phương đang hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới để hướng dẫn di chuyển tránh, trú bão an toàn; lập phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia đánh bắt hải sản; chỉ đạo chủ đầu tư các khu du lịch, chủ các cơ sở lưu trú xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong mùa mưa bão.