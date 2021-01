Tăng cường bảo đảm hoạt động của bến khách ngang sông

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường bảo đảm hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các huyện có điều kiện kinh tế khó khăn, gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân và Cẩm Thủy để đầu tư xây dựng đường lên xuống hai đầu bến khách ngang sông bằng bê tông xi măng thay cho đường đất, đá như hiện nay.

Yêu cầu UBND các huyện lập dự toán kinh phí đầu tư xây dựng đường lên xuống và khu vực bến, gửi Sở Giao thông - Vận tải thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Giao thông - Vận tải, giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ các địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện tất cả các bến khách ngang sông chưa được cấp phép, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cấp phép nếu đủ điều kiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có bến khách ngang sông chưa được cấp phép, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chủ động bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại bến khách theo đúng quy định (đường lên xuống bến, nhà chờ, biển báo hiệu…); chủ động phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải để kiểm tra, xem xét cấp phép hoạt động.

Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố có bến khách ngang sông theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông thuộc địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

