Tặng Bằng khen cho 4 tập thể và cá nhân có thành tích trong chỉ đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích trong công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 - 2021.

Theo đó, tập thể được khen thưởng làPhòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an tỉnh. Các cá nhân bao gồm: bà Phạm Thị Lan, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng Công an phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa; ông Lâm Phú Sơn, Phó Trưởng Công an phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

BĐT