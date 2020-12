Tặng Bằng khen cho 21 tập thể, cá nhân trong bảo đảm an ninh - trật tự tại Đại hội Đảng các cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về tập thể:

Phòng an ninh đối nội, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Công an thành phố Thanh Hóa;

Công an thành phố Sầm Sơn;

Đội An ninh dân chính Đảng và bảo vệ bí mật nhà nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Đội An ninh các vấn đề xã hội khác, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Về cá nhân:

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa;

Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Trung tá Lê Xuân Đảng, Phó Đội trưởng Đội An ninh dân chính Đảng và bảo vệ bí mật nhà nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Trung tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Thiếu tá Lò Văn Huy, Phó Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Đại úy Lê Đức Khuê, cán bộ Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Đại úy Nguyễn Xuân Phương, cán bộ Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn;

Trung tá Văn Đình Khôi, Trưởng Công an phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn;

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa;

Thượng tá Phạm Thái Hùng, Phó Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.

Tiền thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng của tỉnh năm 2020.

BĐT