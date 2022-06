Tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về việc tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ.

Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ từ ngày 31-5-2022 đến ngày 1-7-2022 để triển khai cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới từ ngày 1-7-2022 được quy định tại Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29-6-2021 của Bộ Công an. Từ ngày 1-7-2022, Bộ Công an sẽ cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân, do vậy, từ ngày 31-5-2022 đến ngày 1-7-2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Thanh Hóa chỉ tiếp nhận, cấp phát hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết (có các giấy tờ chứng minh).

Việc tiếp nhận, cấp giấy thông hành biên giới Việt – Lào cho nhân dân thực hiện bình thường.

Đối với những hồ sơ cấp hộ chiếu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận trước ngày 31-5-2022, công dân sẽ đến nhận kết quả từ ngày 1-7-2022. Trường hợp có nhu cầu cấp bách, cần có hộ chiếu để làm thủ tục xuất cảnh ngay (có vé máy bay, giấy tờ chứng minh...), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an in hộ chiếu trả cho công dân.

BĐT