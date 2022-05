Phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền, đoàn thể các cấp, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (TNTTTE) đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo dựng môi trường sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh, thân thiện để bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của trẻ em, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện.

Dạy bơi cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi ở huyện Nga Sơn.

Hiện toàn tỉnh có 1.488 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”; 133.567 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”; 193 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn”. Có 95% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, THCS biết các quy định về an toàn giao thông; 53% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và THCS biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 100% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. 100% cán bộ cấp tỉnh, huyện và 80% cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về kỹ năng phòng, chống TNTTTE; 100% nhân viên y tế khối, xóm, bản, y tế học đường biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích...

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước có diễn biến phức tạp, khó lường và chiếm tỷ lệ cao trong các loại tai nạn, thương tích thường gặp. Chỉ tính từ năm 2020 đến tháng 4-2022, trên địa bàn tỉnh có 7.527 trẻ em bị tai nạn, thương tích. Trong đó có 99 trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, gồm: 80 trẻ em bị tử vong do đuối nước, 19 trẻ em bị tử vong do các tai nạn thương tích khác như cháy, bỏng, ngạt thở do đốt than sưởi ấm, ngã xe gia đình... Có những vụ làm tử vong nhiều người như vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa vào ngày 4-4-2022 làm 5 trẻ tử vong. Vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Thủy vào ngày 22-4-2022 làm 2 anh em họ 4 tuổi và 8 tuổi tử vong. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 25-3-2022 trên địa bàn huyện Hậu Lộc làm 3 trẻ tử vong. Tại buổi làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vào chiều ngày 10-5 vừa qua, bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết: Nguyên nhân trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích chủ yếu do nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống TNTTTE còn hạn chế. Một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em. Hơn nữa, môi trường sinh sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích đối với trẻ em trong khi chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống TNTTTE nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng. Trong khi nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống TNTTTE ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu, hoạt động này chủ yếu được thực hiện lồng ghép trong các chương trình khác nhau. Đặc biệt, việc trẻ em đi tắm ở biển, sông, suối, ao, hồ, khi chưa biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đi bơi khi chưa có sự đồng ý, giám sát của người lớn, bị ngã xuống các hố nước, hố công trình không có biển báo, rào chắn cũng là một trong số các nguyên nhân gây đuối nước thường gặp.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống TNTTTE, đặc biệt là đuối nước, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình phòng, chống TNTTTE giai đoạn 2021-2030 ban hành theo Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em và các chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về trẻ em, của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn. Đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng, chống TNTTTE...

Tổ chức các chiến dịch, đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống TNTTTE. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong công tác phòng, chống TNTTTE. Huy động, vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia thực hiện các chiến lược can thiệp và biện pháp phòng, chống TNTTTE. Đổi mới, đa dạng hóa hoạt động truyền thông, giáo dục, phổ biến để kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến với cha mẹ, học sinh và cộng đồng dân cư một cách có hiệu quả. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan. Thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em”, gắn tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh trong cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng đồng an toàn” phòng, chống TNTTTE. Tăng cường thực hiện các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu mắc và tử vong do TNTTTE đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Cắm biển cảnh báo, biển cấm, làm rào chắn... tại các khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí và xã hội hóa nguồn lực trong người dân, cộng đồng doanh nghiệp và nội lực để có thêm cơ sở vật chất, phục vụ dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; vận động người dân chủ động đưa con đi học bơi và rèn luyện kỹ năng sống... để hạn chế tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Mai Phương