Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em: Nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội

Hè đến, thời tiết nắng nóng, môi trường nước luôn là lựa chọn lý tưởng để các em vui chơi, khám phá, nhưng cũng đồng nghĩa các em đang phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn...

Thiếu nhi được học bơi là giải pháp tốt để phòng, chống đuối nước.

Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp, khó lường và chiếm tỷ lệ cao trong các loại tai nạn, thương tích thường gặp. Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến tháng 4-2022, trên địa bàn tỉnh có hơn 7.500 trẻ em bị tai nạn, thương tích. Trong đó, có gần 100 trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, gồm: 80 trẻ em bị tử vong đuối nước, 19 trẻ em bị tử vong do các tai nạn thương tích khác. Nguyên nhân trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích, đuối nước chủ yếu do nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước vẫn còn hạn chế. Một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em. Các cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, dẫn đến việc trẻ em đi tắm ở biển, sông, suối, ao, hồ khi chưa nắm bắt được các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đi bơi khi chưa có sự đồng ý, giám sát của người lớn; bị ngã xuống các hố nước, hố công trình không có biển báo, rào chắn gây tử vong.

Trước thực trạng trên, với vai trò là tổ chức phụ trách chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, các tổ chức đoàn, đội trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác bảo vệ an toàn cho trẻ khỏi tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước.

Tại huyện Thọ Xuân, xác định việc tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả để phòng tránh đuối nước ở trẻ em, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện đã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Xuân Minh. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp các thông tin, kiến thức cơ bản nhằm phòng, tránh tai nạn đuối nước; đồng thời được hướng dẫn, thực hành một số kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước. Theo Huyện đoàn Thọ Xuân, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo 100% liên đội trên địa bàn triển khai hoạt động tuyên truyền đến đông đảo đội viên về kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em; phương pháp sơ cứu khi có nạn nhân đuối nước. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền khác cũng được đẩy mạnh như: đưa nội dung phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích vào nội dung sinh hoạt chi đội, liên đội; xây dựng tủ sách kỹ năng phòng, chống đuối nước giúp các em học sinh tích cực đọc sách trong các giờ ra chơi...

Song song với việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, để góp phần giảm thiểu tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ, các cấp bộ đoàn, đội trong tỉnh cũng quan tâm tạo thêm nhiều sân chơi an toàn, lành mạnh thu hút đông đảo trẻ em tham gia như: Học kỳ quân đội; xây dựng khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; các ngày hội đọc sách... Trong đó, đáng chú ý, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, ngày 5-6 vừa qua, Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh, thiếu nhi tỉnh (đóng tại TP Sầm Sơn) đã tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng “Trại hè - hành trang cho con 2022”. Tham gia khóa huấn luyện, các em thiếu nhi đã được làm quen với kỹ năng tự lập, tự giác chủ động trong công việc của mình, tự phục vụ, chăm sóc bản thân, sẵn sàng trước những thử thách trong tương lai. Thông qua hoạt động, nhằm tạo sân chơi an toàn cho trẻ em trong dịp hè; đồng thời giúp các con an toàn, trải nghiệm, thích nghi, tự tin để sinh tồn.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, riêng trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, các cấp bộ đoàn, đội toàn tỉnh đã phát hàng nghìn tờ rơi và cẩm nang tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, nhất là các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi gặp các tình huống đuối nước cho trẻ em. Nhiều cơ sở đoàn, đội đã huy động được các nguồn lực xã hội để trao tặng áo phao, cắm các biển cảnh báo đuối nước tại các địa phương với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã cắm được hơn 600 biển cảnh báo khu vực dễ xảy ra đuối nước; mở hàng trăm lớp tập huấn nâng cao kỹ năng dạy bơi cho trẻ em khắp các địa phương. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nhấn mạnh: Những hoạt động thiết thực, phong phú của các cấp bộ đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt