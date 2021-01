Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai thăm và chúc tết lực lượng vũ trang, gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Sáng 25-1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu IV; trao tiền hỗ trợ làm Nhà Đại đoàn kết và tặng quà gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu IV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đánh giá cao sự chủ động của Trung đoàn trong việc triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tết cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong dịp tết sắp tới, đồng chí đề nghị Trung đoàn 3 phối hợp với các lực lượng trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; tham mưu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh - trật tự; bảo đảm quân số trực theo quy định; sẵn sàng tiếp nhận quân trong mùa huấn luyện mới; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui tết, đón xuân vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Trao tiền hỗ trợ làm Nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Phạm Đình Hát ở xã Bình Sơn và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Miến, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sâm và bệnh binh 3/3 Nguyễn Xuân Hiệp ở xã Vân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và sản xuất của các gia đình, chúc các gia đình đón tết yên vui, đầm ấm.

Làm việc với huyện Triệu Sơn, sau khi nghe báo cáo tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả trên mọi lĩnh vực mà huyện đạt được trong năm qua.

Để tạo điều kiện cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn, lành mạnh, đồng chí đề nghị huyện Triệu Sơn tập trung làm tốt các giải pháp về đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông; rà soát, chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ; phối hợp với các doanh nghiệp quản lý tốt lao động trên địa bàn để ra quân sản xuất đầu năm đúng kế hoạch; làm tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đầu năm; quản lý tốt các hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết.

Cùng với đó phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-19. Tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

