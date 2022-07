Phổ biến, triển khai Nghị định 14/2022/NĐ-CP và bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông

Sáng 11-7, Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Nghị định 14/2022/NĐ-CP và bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và cán bộ Phòng PX03, Công an tỉnh.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt hai chuyên đề, gồm: Giới thiệu Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27-1-2022 của Chính phủ, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, thông tin mạng, xuất bản phẩm và kỹ năng kiểm tra, thanh tra hoạt động báo chí, thông tin mạng, xuất bản phẩm; Giới thiệu Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27-1-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông, tần sô vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và kỹ năng kiểm tra, thanh tra thuê bao di động.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2022/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 03-02-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra, chủ tịch UBND các cấp, Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP, ngày 07-10-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Trong đó sửa đổi, bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của thanh tra, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Chủ tịch UBND và công chức, viên chức đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Mức xử phạt của một số hành vi sai phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản phẩm, an toàn thông tin mạng…

Ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin mạng, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt tại Hội nghị.

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung “Đình chỉ hoạt động” được áp dụng đối với một số hành vi vi phạm về công bố, thay đổi nội dung trong giấy phép; thực hiện sai chương trình khuyến mãi như: Không đúng mức khuyến mại đã thông báo, không đúng đối tượng, không đúng với nội dung đã thông báo…

Phần thảo luận sau mỗi chuyên đề là thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn xử lý tình huống thực tế… những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hội nghị là diễn đàn để cán bộ nghiệp vụ của các cơ quan, ban, ngành, phòng văn hóa - thông tin của UBND cấp huyện… thảo luận, trao đổi nghiệp vụ, cập nhật những văn bản quy định mới góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Linh Hương