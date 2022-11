Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 -2030”

Nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình HTX có phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ cả về quy mô và chất lượng hoạt động, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 -2030”.

Cụ thể, trong giai đoạn 2022 – 2025 hỗ trợ thành lập mới 5 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ bước đầu ứng dụng công nghệ số, áp dụng kinh tế số, sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; thu hút thêm khoảng 2.000 phụ nữ là thành viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) do nữ tham gia quản lý;- 100% nữ quản lý của HTX (nữ giữ các chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX; thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của mô hình HTX; cán bộ Hội chuyên trách các cấp phụ trách tham mưu được tập huấn nâng cao nhận thức về hỗ trợ phụ nữ phát triển KTTT, HTX; Tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.000 phụ nữ tham gia các loại hình HTX do nữ tham gia quản lý; 100% số HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX hiện hành; 60% tổng số HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ hoạt động đạt loại khá trở lên. - Doanh thu, lợi nhuận của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ tăng bình quân 5%/năm.

Giai đoạn 2026 – 2030 sẽ hỗ trợ thành lập mới 8 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ ứng dụng công nghệ số, áp dụng kinh tế số, sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, thu hút thêm khoảng 2.000 phụ nữ là thành viên tham gia các mô hình KTTT do nữ tham gia quản lý; Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp phụ trách công tác tham mưu phát triển KTTT, HTX; hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ quản lý (nữ giữ các chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX; thành viên Ban kiểm soát) đối với những HTX mới thành lập; đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ tham gia các loại hình HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ theo phân nguồn từng năm; Tiếp tục duy trì 100% số HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX hiện hành; 65% tổng số HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ hoạt động đạt loại khá trở lên, không có HTX hoạt động yếu kém; Doanh thu, lợi nhuận bình quân của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho trên 50% lao động nữ tăng cao hơn so với giai đoạn 2022-2025.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, nguồn kinh phí được phân bổ và các cơ chế, chính sách, quy định hiện hành của pháp luật, lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê dự toán để thực hiện theo quy định.

