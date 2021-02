Những người đón tết muộn

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mở đầu một năm mới, trong khi mọi người, mọi gia đình đều sum họp, quây quần bên nhau cùng tận hưởng niềm vui của ngày tết đoàn viên thì nhiều người đã gác lại niềm vui riêng, miệt mài với công việc thầm lặng của mình để Nhân dân được vui tết, đón xuân được trọn vẹn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh ra quân tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Lê Quốc

Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, vào những ngày giáp tết, khi sắc xuân bắt đầu tràn ngập trên khắp phố phường, cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa lên đường làm nhiệm vụ. Bất kể ngày hay đêm, vùng núi hay vùng biển, hình ảnh những người chiến sĩ Công an Thanh Hóa trong những ngày tết bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, thực hiện “4 cùng” với Nhân dân đã trở nên gần gũi, quen thuộc với mỗi người dân. Đặc biệt, đêm giao thừa, khi mọi người nô nức ra đường du xuân thì cũng là lúc các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh căng mình với trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự cho Nhân dân vui xuân, đón tết. Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động chia sẻ: “Với chúng tôi, đón tết muộn đã trở nên quen thuộc. Gác lại những nỗi niềm riêng tư, niềm vui đêm giao thừa của chúng tôi là người dân được đón thời khắc chuyển giao sang năm mới an toàn, bình yên”.

Cũng như các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Đại úy Bùi Thị Hiền, cảnh sát khu vực Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) hầu như năm nào cũng đón tết ngay tại địa bàn được phân công phụ trách. Mặc dù là cán bộ nữ, ngoài việc phải chăm lo, thu xếp công việc gia đình, chị đã dành phần lớn thời gian để xuống cơ sở, cùng với ban cán sự khu phố, lực lượng bảo vệ dân phố và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, phòng chống pháo nổ. Chị Hiền cho biết: “Cảnh sát khu vực là người đại diện cho lực lượng công an ở cơ sở, đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh cơ sở. Để hoàn thành nhiệm vụ, người cảnh sát khu vực phải sâu sát, gần dân, thực sự vì dân thì dân mới tin yêu, mới hết lòng giúp đỡ”. Nhờ gần dân, sát dân đã giúp chị không chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mà còn được người dân tin tưởng, quý mến.

Tết của những người lính biên phòng thật đơn sơ nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội. Thượng tá Cao Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị đã bố trí 5 tổ công tác, với 10 đồng chí cán bộ, chiến sĩ xuống các bản ăn tết cùng với bà con để nắm tình hình địa bàn. Đồng thời, hàng ngày Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập 3 tổ chốt chặn khu vực biên giới, đường mòn lối mở nhằm đấu tranh với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Bên cạnh việc đảm bảo công tác tuần tra, canh gác, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý cũng trang trí đồn, tổ chức lễ hội bánh chưng xanh, sửa soạn để cán bộ, chiến sĩ đón một cái tết đầm ấm nơi biên cương”.

Đối với những người gắn bó với nghề quét và thu gom rác thải, đêm giao thừa với họ lại vất vả hơn nhiều so với ngày thường. Đã 6 năm qua, chưa năm nào chị Lê Thị Cúc, công nhân tổ 4, xí nghiệp môi trường 3, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được đón giao thừa cùng gia đình một cách trọn vẹn. Chị Cúc chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên ngày cuối cùng của năm bao giờ cũng là ngày bận rộn nhất của chúng tôi. Nếu đêm giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa thì ở những nơi công cộng, tập trung đông người, lượng rác khá nhiều. Đêm giao thừa, chúng tôi không tính thời gian làm việc theo giờ, theo ca nữa mà làm việc khi nào hết rác mới về. Khi đường phố vắng bóng người qua lại, công nhân chúng tôi vẫn cần mẫn cùng chiếc chổi tre làm nhiệm vụ của mình, trả lại đường phố sạch, đẹp trước bình minh ngày đầu xuân mới”. Giống như chị Cúc, là người vợ, người mẹ trong gia đình nhưng nhiều năm nay, mọi công việc của ngày tất niên và đêm giao thừa đều do chồng và con chị Nguyễn Thị Hà đảm nhận. “Hồi mới đi làm, nhìn thấy các gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, tôi cũng chạnh lòng, nhưng giờ thì quen rồi. 23 năm gắn bó với nghề, đặc biệt là từ khi xây dựng gia đình, việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cúng tất niên, thắp hương đêm giao thừa, chồng và con tôi đều chuẩn bị cả”.

Đối với người thầy thuốc, động lực sau những đêm trực dài hay những cái tết không có thời gian để sum vầy với gia đình là những ca mổ cấp cứu thành công, là cái bắt tay cảm ơn thật chặt của người nhà bệnh nhân khi người thân của mình đã qua cơn nguy kịch, là khoảnh khắc được đón những em bé sơ sinh chào đời... Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, những ngày cuối năm không khí tất bật đón năm mới như nhường chỗ cho tâm trạng hồi hộp của những cặp vợ chồng đang chờ giây phút con mình chào đời. Đặc biệt, khi thời khắc giao thừa sắp đến, đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại khoa sản vẫn phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc men phục vụ cho những ca sinh đầu tiên của năm mới. Trong tất cả các chuyên ngành y tế thì có lẽ ngành sản khoa là ngành có nhiều niềm vui nhất bởi bất kỳ ai khi nhập viện đều cảm thấy vui vẻ, khi xuất viện thì lại càng vui hơn. Bác sĩ Hoàng Mạnh Hồng, Trưởng Khoa Gây mê – Hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: “Với các y, bác sĩ, ngày tết cũng như ngày thường, thậm chí những ngày trực tết, công việc còn áp lực hơn, phải làm việc nhiều hơn vì mọi người chia nhau để nghỉ tết. Với bệnh nhân, có thể họ chỉ phải đón giao thừa ở bệnh viện một lần nhưng với y, bác sĩ thì gần như là chuyện thường xuyên. Lúc nào chúng tôi cũng có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng chăm lo cho sức khỏe người bệnh”.

Những năm qua, năm nay và cả sau này nữa, những chiến sĩ cảnh sát cơ động, công nhân vệ sinh môi trường, các y, bác sĩ... vẫn phải đón tết muộn. Cái tết đến với họ muộn hơn so với mọi người nhưng luôn tràn đầy ý nghĩa vì họ đã và đang góp phần dệt nên những mùa xuân bình yên và trọn vẹn.

Quốc Hương – Thu Vui