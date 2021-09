Như Xuân nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”

Là địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao, do giáp ranh với một số huyện ở tỉnh Nghệ An và huyện Nông Cống có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nhưng với nhiều cách làm quyết liệt, hiệu quả, huyện Như Xuân đang kiểm soát và ngăn chặn không để có ca dương tính trong cộng đồng, tạo ra “vùng xanh” an toàn để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Như Xuân thực hiện test nhanh kháng nguyên kiểm soát người vào địa bàn tại chốt liên ngành trên đường Hồ Chí Minh tại xã Xuân Bình.

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân luôn xác định công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện nguyên tắc 5K được đặt lên hàng đầu, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân là trên hết và trước hết. Cùng với đó, huyện đã triển khai thực hiện các biện pháp cứng rắn, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, tụ tập đông người và những trường hợp vi phạm, khai báo y tế không trung thực. Để kiểm soát được các nguồn lây, huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã kích hoạt các tổ giám sát cộng đồng để phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch trở về, từ đó có các biện pháp cách ly phòng dịch phù hợp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đi đôi với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, cấp ủy, chính quyền trong huyện xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, vì vậy ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo UBND huyện và các bộ phận liên quan tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành với mục tiêu cụ thể thành các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chính sách... phù hợp, sát với tình hình, điều kiện của huyện và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện, các chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của huyện; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành; xác định rõ thời gian hoàn thành; để từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân đã chú trọng triển khai các giải pháp để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.138,17 tỷ đồng, bằng 70,4% kế hoạch năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ, trong đó: nông - lâm - thủy sản đạt 1.106,12 tỷ đồng, bằng 61,8% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 2.689,55 tỷ đồng, bằng 70,7% kế hoạch năm, tăng 22,6%; dịch vụ - thương mại đạt 2.342,5 tỷ đồng, bằng 75,2% kế hoạch, tăng 27,1%. Huyện đã triển khai trồng mới được 36,5 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt 1.171,1 ha, trong đó diện tích trồng tập trung từ 1 ha trở lên đạt 316,8 ha; một số cây trồng đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao như: Cam, quýt, bưởi, ổi... Toàn huyện có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh... Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 565,2 tỷ đồng, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đến nay, bình quân toàn huyện đạt 15,8 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với đầu năm, tăng 1,8 tiêu chí/xã so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, huyện Như Xuân tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì hoạt động thường xuyên của tổ giám sát cấp huyện, xã, thôn. Quan tâm tăng cường và đổi mới hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách công dân địa phương đang ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài; tuyên truyền, động viên công dân không trở về địa phương khi không thực sự cần thiết, nếu về trong bất kỳ trường hợp nào đều phải báo trước, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; kêu gọi, vận động gây quỹ hỗ trợ công dân gặp khó khăn khi ở lại; xây dựng các kịch bản, phương án cụ thể để phòng, chống dịch đáp ứng tình hình mới.

Về phát triển kinh tế, huyện Như Xuân tiếp tục tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, chú trọng đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất với quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất; chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đã được phê duyệt, tập trung phát triển sản xuất và chăn nuôi; duy trì và nhân rộng các mô hình VietGAP, OCOP; chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; quan tâm nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Tích cực triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu mới; phối hợp đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thuế; quan tâm chỉ đạo phát triển doanh nghiệp...

Bài và ảnh: NGUYỄN MINH