Nhu cầu giúp việc dịp cận tết: Cầu lớn hơn cung

Như thường lệ, cứ vào dịp cận tết, nhu cầu cần người giúp việc lại tăng cao. Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tìm người giúp việc theo đó càng gặp khó khăn do nguồn cung khan hiếm.

Nhu cầu tìm người giúp việc theo giờ những ngày cận tết đang tăng cao. Trong ảnh: Người giúp việc đang dọn nhà cho một gia đình ở TP Thanh Hóa. Ảnh: Vân Sơn

Khó tìm người giúp việc

Làm việc trong ngành ngân hàng, chị Nguyễn Phương Anh, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) luôn phải đi sớm về muộn. Việc gia đình, con cái đều gửi gắm cho bà ngoại ở quê lên chăm. Do bố chị ở quê bị ốm nên bà phải về chăm ông. Biết lịch về của mẹ, chị đăng thông tin tìm người giúp việc trên trang facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm, lên các nhóm hội và nhờ anh em, bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên, tin đã đăng hơn nửa tháng, kèm mức lương, thưởng hậu hĩnh... mà vẫn không tìm được người, khiến chị đi làm mà cứ như ngồi trên đống lửa. “Có vài người điện thoại hỏi về công việc, khi nói nhà có trẻ nhỏ và người già thì họ đều từ chối. Mình có liên lạc lại để thương lượng thì họ không nghe máy”, chị Anh cho biết.

Với chị Nguyễn Thị Huệ, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa, do người giúp việc cũ xin về quê thăm nhà từ đầu tháng 11, nhưng mãi vẫn không thấy quay trở lại. Các con còn nhỏ, chồng làm bên lĩnh vực xây dựng thường xuyên phải đi xa. Chị có nhu cầu tìm người giúp việc mới ngay khi giúp việc cũ nghỉ việc, nhưng đã hơn 1 tháng trôi qua mà vẫn không tìm được người.

Không có con nhỏ nhưng nhà rộng, có bố mẹ già ở cùng, công việc của 2 vợ chồng đều bận rộn nên gia đình chị Mai Thị Nga, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) phải mượn người giúp việc ở lại cùng gia đình để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tuy không yêu cầu quá cao, chỉ cần người giúp việc thật thà, chăm chỉ, nấu ăn tạm ổn là được. Tuy nhiên, trong thời gian 6 tháng, chị mượn 3 người giúp việc đến làm nhưng họ đều lấy lý do xin về vài ngày rồi nghỉ luôn. Chị Nga chia sẻ: Với người giúp việc có kinh nghiệm thì họ đòi trả lương cao; người vụng về, chậm chạp, nhiều tuổi thì không đáp ứng yêu cầu. Mình đã đăng tin tuyển người giúp việc ở các hội nhóm trên facebook với mức thù lao 6 triệu đồng/tháng với hy vọng sớm có người đỡ đần việc gia đình nhưng vẫn chưa tìm được.

Không riêng chị Anh, chị Huệ, chị Nga mà rất nhiều gia đình khác rơi vào cảnh “rối như canh hẹ” vì mãi vẫn chưa tìm được giúp việc. Do cầu lớn hơn cung nên người giúp việc cũng có cơ hội để “kén cá chọn canh”, “đứng núi này trông núi nọ”. Họ sẵn sàng đến giúp việc cho những gia đình nào cần, song họ cũng dễ dàng rời đi để tìm đến gia đình khác lương cao mà nhàn hạ hơn.

Giúp việc theo giờ khan hiếm, đội giá

Tìm người giúp việc ở lại đã khó, tìm người giúp việc theo giờ những ngày cận tết lại càng khó hơn bởi nhiều gia đình trước đây mượn người theo giờ đã chuyển sang mượn người ở lại cho an toàn, phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Nhất là thời điểm cận tết, nhu cầu người giúp việc theo giờ càng tăng cao. Người cần thì nhiều mà nguồn cung thì khan hiếm. Do cầu lớn hơn cung nên giúp việc theo giờ càng có giá. Chị Trần Thị Mai, phố Lê Hoàn (TP Thanh Hóa), cho biết: Làm nghề kinh doanh, tranh thủ bán hàng tết nên gia đình huy động tất cả các thành viên tham gia. Biết dịp cận tết sẽ khó mượn người giúp việc theo giờ, chị đã gọi điện đến trung tâm chuyên cung cấp dịch vụ này từ nửa tháng trước mới đặt được lịch dọn nhà, nhưng giá đã tăng lên gấp đôi so với ngày thường.

Cũng có nhu cầu mượn người theo giờ dọn dẹp nhà cửa dịp ngày cận tết, nhưng chị Nguyễn Thị Hải Lê, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) phải gọi điện thoại nhiều lần đến trung tâm môi giới việc làm có địa chỉ ở phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) mới mượn được người, giá cả lại rất đắt đỏ. Nếu như ngày thường chỉ thuê 40.000 đồng/giờ thì hiện giá đã tăng lên 60.000 đồng/giờ. Người ở trung tâm cho biết từ sau ngày 23 tháng Chạp, giá sẽ tăng lên gấp đôi, đến ngày 27, 28 giá còn tăng hơn nữa nhưng chúng tôi cũng không còn người để sắp xếp, bố trí và đã phải từ chối nhiều khách hàng.

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước cần người giúp việc theo giờ mà không có, năm nay chị Lê Hải An, phường Đông Hải đã “đặt lịch” thuê người dọn nhà theo giờ ngay từ đầu tháng Chạp nên giá cả cũng hợp lý, lại chọn được ngày phù hợp với mình. Còn chị Huế hàng xóm nhà chị An, sau khi được nhiều người quen giới thiệu những lao động tự do chuyên đi giúp việc theo giờ, chị mới mượn được người làm vào buổi tối với giá 100.000 đồng/giờ.

Chuyện khan hiếm người làm hay phí dịch vụ dọn nhà theo giờ tăng cao cũng không có gì là lạ và hầu hết các gia đình đều phải chấp nhận bởi đây cũng là thời điểm mà nhu cầu cao điểm nhất, nhiều người cần nhất.

Vân Sơn