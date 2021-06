Nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, có hệ thống giao thông thuận lợi, cửa ngõ giao lưu nối liền Nam - Bắc, có đường biên giới dài với nhiều đường mòn, lối mở dọc biên giới... Bên cạnh thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, các loại tội phạm cũng dễ phát sinh; trong đó tội phạm mua bán người đang tiềm ẩn những yếu tố khó lường.

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân từ Trung Quốc trở về.

Thực trạng mua bán người

Tội phạm mua bán người thường tìm đến những địa phương kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí thấp để hoạt động. Nhiều đối tượng chủ mưu trong các vụ án là phụ nữ trước kia từng bị hại, do điều kiện, hoàn cảnh phải đi làm ăn xa, lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc, Malayxia, Lào, Thái Lan... Do thông thạo địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán của người dân, cộng với chính sách thông thoáng trong xuất cảnh, nên số đối tượng này thường xuyên qua lại biên giới “gắn mác” về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch... Từ đó, móc nối với một số đối tượng khác dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ và trẻ em bán sang Trung Quốc và một số nước khác để làm vợ, bóc lột tình dục, sức lao động hoặc làm con nuôi.

Nạn nhân bị mua bán, đa phần là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, trình độ học vấn thấp, thiếu việc làm. Những nạn nhân bị mua bán phải chịu nhiều tổn thương về tâm, sinh lý. Song hậu quả không chỉ dừng lại ở cá nhân, gia đình mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Tuy nhiên vì một vài lý do mà một số gia đình đã không trình báo, tố giác nên tội phạm buôn bán người vẫn có “đất” để hoạt động.

Tính từ năm 2016 đến nay, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xác minh và trao trả 18 nạn nhân bị mua bán trở về. Đặc biệt, trong năm 2020 tình hình mua bán người trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, massage thuê nhân viên nhưng không có việc làm nên chủ cơ sở có hành vi “chuyển nhượng” lại nhân viên cho các cơ sở kinh doanh khác. Các cơ sở nhận “chuyển nhượng” đã “bắt” nhân viên phải “lao động” không công để bù lại số tiền bỏ ra mua. Lực lượng chức năng đã triệt phá 2 vụ án mua bán người, khởi tố 10 bị can về hành vi mua bán người, giải cứu 8 nạn nhân bị mua bán, trong đó có 2 người quê Thanh Hóa và 6 người ở các tỉnh khác.

Nhiều giải pháp và hoạt động hỗ trợ

Để phòng, chống nạn mua bán người cũng như thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, hằng năm, sở ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách những người có dấu hiệu bị mua bán trở về, lập hồ sơ đề nghị xác minh, thực hiện hỗ trợ theo quy định; lồng ghép công tác hỗ trợ nạn nhân với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác ở địa phương như: chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ và trẻ em ở các vùng nông thôn...

Bà Trịnh Thị Minh Hường, Trưởng Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Hầu hết các nạn nhân bị mua bán trở về địa phương đều nhận được các chính sách, dịch vụ hỗ trợ ban đầu để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Nhiều nạn nhân được hội phụ nữ, đoàn thanh niên... cho vay vốn, hỗ trợ học nghề, trợ giúp tâm lý. Ví như chị Nguyễn Thị Th. ở huyện Hậu Lộc, nạn nhân từng bị mua bán trở về đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương bằng cả vật chất và tinh thần, tạo niềm tin, nghị lực giúp chị xóa đi mặc cảm vươn lên từng bước ổn định cuộc sống. Không những thế, chị còn tham gia “nhóm tự lực” và trở thành tuyên truyền viên tích cực trong phòng tránh mua bán người tại địa phương. Còn với bà Lê Thị Đ. ở huyện Hà Trung, khi trở về đã được chính quyền địa phương làm thủ tục hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng... Thực hiện việc kết nối hỗ trợ lâu dài nạn nhân bị mua bán trở về, cuối năm 2020 Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng hoàn tất các thủ tục để con của một nạn nhân ở huyện Hậu Lộc (nạn nhân bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối) vào Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa. Sống trong môi trường mới, được học tập, vui chơi, được các dì, các mẹ chăm sóc, các anh, chị trong gia đình yêu thương, cháu đã nhanh chóng hòa nhập, học tập tiến bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn có những nạn nhân do tâm lý mặc cảm, dù đã trở về nhưng không khai báo, thông tin cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Có những nạn nhân được các cơ quan chức năng đưa về song không muốn tiếp xúc, không muốn nhận hỗ trợ, rồi lặng lẽ rời quê đến các tỉnh, thành khác sinh sống... gây khó khăn trong công tác thu thập thông tin cũng như việc tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ.

Hiện nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm. Và những nạn nhân bị mua bán trở về vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần sự giúp đỡ. Do đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong đấu tranh phòng chống, ngăn chặn tội phạm mua bán người; cũng như công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, tạo điều kiện để họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản và hòa nhập cộng đồng.

