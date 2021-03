Nhiều giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động ở huyện Hậu Lộc

Tăng cường công tác đào tạo nghề (ĐTN), chuyển đổi nghề nghiệp và chú trọng công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) vừa là mục tiêu vừa là giải pháp được huyện Hậu Lộc quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống Nhân dân.

Để tạo việc làm mới cho lao động, huyện Hậu Lộc tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho nông dân vay vốn đầu tư vào sản xuất, giúp người dân sớm tìm được việc làm.

Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hậu Lộc, năm 2020 toàn huyện tạo việc làm mới cho 3.644 lao động (vượt 145% kế hoạch đề ra). Để có được kết quả đó, trước hết huyện Hậu Lộc chú trọng công tác ĐTN và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT). Hàng năm, huyện đã xây dựng kế hoạch, giao các xã, thị trấn điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân; đấu mối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh về nhu cầu sử dụng lao động... Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,5%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ là 26,5%. Để người dân có thể nắm bắt kịp thời các thông tin về tuyển dụng lao động, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động; các xã, thị trấn đều có bảng thông tin về tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tìm kiếm cơ hội việc làm.

Là một trong những đơn vị tham gia ĐTN cho LĐNT, trong năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hậu Lộc đã tổ chức tuyển sinh ĐTN cho gần 500 học viên, trong đó, trình độ sơ cấp 205 học viên (vượt 28% kế hoạch); trình độ trung cấp 267 học viên (vượt 14,1% kế hoạch), các ngành nghề được đào tạo như, may, hàn và nông nghiệp. Để thu hút người học, trung tâm đã phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động, nhất là đối tượng thanh niên đăng ký tham gia học nghề. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp điện tử, điện lạnh, công ty xây lắp máy, may mặc có uy tín trong và ngoài tỉnh để thực hiện tuyển dụng lao động sau đào tạo. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên những tháng đầu năm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã phải cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Cũng trong thời gian này, trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, trung tâm GDNN-GDTX tổ chức cho học sinh, học viên đi học trở lại; đồng thời, tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

Nhận thức rõ vai trò của XKLĐ đối với công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, huyện Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn khuyến khích người dân tham gia XKLĐ. Đồng thời, thường xuyên đăng tải thông tin về đơn hàng XKLĐ theo chương trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn hàng của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đến từng thôn, xóm. Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tư vấn về lao động việc làm, XKLĐ tại các xã, thị trấn. Rà soát nhu cầu lao động đi làm việc trong và ngoài nước, tập trung vào đối tượng thanh niên, lao động có chuyên môn kỹ thuật chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ, người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo... để tư vấn, giới thiệu tham gia đi làm việc trong nước và chương trình XKLĐ của tỉnh. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về quy trình, thủ tục hồ sơ; các chính sách hỗ trợ XKLĐ của tỉnh; thông tin về tuyển dụng lao động trong tỉnh, XKLĐ... Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, lao động đi XKLĐ theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn; đảm bảo vốn vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Mặt khác, UBND các xã, thị trấn thường xuyên thông báo chương trình đi làm việc tại nước ngoài; quy trình, thủ tục XKLĐ; các chính sách hỗ trợ của tỉnh... trên hệ thống phát thanh, trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố và niêm yết thông báo công khai các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng lao động đi làm việc trong nước và lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến hết tháng 10-2020, đã tiếp nhận và hỗ trợ cho trên 2.000 đối tượng, với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Mặc dù công tác ĐTN gắn với giải quyết việc làm cho người lao động gặp không ít khó khăn do dịch bệnh và nhiều yếu tố bất lợi khác. Song, huyện Hậu Lộc luôn quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án để nhiều lao động nông thôn được ĐTN, giải quyết việc làm. Đồng thời, hỗ trợ cho nông dân vay vốn đầu tư vào sản xuất; giúp người lao động tìm việc làm sau khi kết thúc ĐTN... Phấn đấu hết năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%; giải quyết việc làm cho 2.300 lao động trở lên.

Bài và ảnh: Trần Hằng