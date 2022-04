Người dân gửi thư cảm ơn Đội CSGT - trật tự, cơ động và Công an xã Cát Tân, huyện Như Xuân

Công an huyện Như Xuân vừa nhận được thư của anh Trịnh Văn Bản ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân cảm ơn về việc cán bộ Đội CSGT - trật tự, cơ động và Công an xã Cát Tân đã kịp thời giúp đỡ khi người nhà anh bị tai nạn giao thông trên đường.

Trong thư anh Bản viết: “Gia đình tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn sâu sắc tới Đội CSGT - trật tự, cơ động Công an huyện Như Xuân và cá nhân đồng chí Yên, Trưởng Công an xã Cát Tân nói riêng. Gia đình tôi không biết nói như thế nào để bày tỏ hết được tấm lòng gửi đến các đồng chí"…

Trong thư anh Bản cũng cho biết, trước đó ngày 22-4-2022, khi đang tham gia giao thông trên địa bàn xã Cát Tân, huyện Như Xuân, không may cháu gái Trịnh Ngọc Linh, sinh năm 2005 bị lạc đường và tự gây tai nạn. Rất may cháu Linh chỉ bị trầy xước nhẹ, phương tiện không bị hư hại nặng. Do không có người nhà ở gần ra hỗ trợ nên cháu gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo của Đại uý Vũ Đình Yên, Trưởng Công an xã Cát Tân và tổ công tác gồm Thiếu tá Lương Xuân Hiếu, Thượng uý Bùi Văn Huy thuộc đội CSGT-TTCĐ Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ, giúp đỡ cháu Linh liên lạc với gia đình và thông báo cho gia đình đến nhận người và phương tiện tại trụ sở Công an xã Cát Tân ngay trong đêm.

Trước việc làm đầy tình nghĩa và trách nhiệm của các đồng chí cán bộ Đội CSGT- TTCĐ và Công an xã Cát Tân, nên gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an huyện Như Xuân để bày tỏ sự mến phục và lời cảm ơn chân thành nhất.

Mai Hà