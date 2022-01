Nâng cao nhận thức về chính sách đáp ứng giới và các dịch vụ hỗ trợ di cư lao động an toàn

Ngày 17-1, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách đáp ứng giới và các dịch vụ hỗ trợ di cư lao động an toàn cho cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN TP Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng truyền đạt tại lớp tập huấn.

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam truyền đạt tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng (chuyên gia giới và di cư lao động); đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: Các vấn đề giới đối với phụ nữ di cư lao động ngoài nước; Lồng ghép giới trong Luật Người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản dưới luật; Các ứng phó với bạo lực giới đối với phụ nữ di cư lao động nước ngoài; Các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn.

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thảo luận tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn chia nhón thảo luận.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết về các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và đáp ứng giới cho các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, huyện, ngành trong việc hỗ trợ phụ nữ di cư an toàn. Đồng thời tăng cường nhận thức cộng đồng về di cư lao động an toàn cho phụ nữ thông qua các can thiệp dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ra mắt nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” và Tập huấn về thương mại điện tử tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc và thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.

Lê Hà