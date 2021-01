Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, THCS xã Hoằng Quý (Hoằng Hóa).

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn được Ban ATGT tỉnh quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, giúp các đối tượng dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các ngành, thành viên và ban ATGT các địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt”. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô chấp hành các quy định điều kiện kinh doanh vận tải. Ban ATGT các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định khi đi lại bằng đường hàng không, đường thủy, các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt. Cùng với đó, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” do Ủy ban ATGT quốc gia phát động, tuyên truyền thông qua cấp phát mũ bảo hiểm cho học sinh. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền ATGT, cấp phát dụng cụ nổi cứu sinh cho các huyện, thị xã và TP Thanh Hóa.

Đặc biệt, trong các buổi tuyên truyền ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, như các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân... các nội dung tuyên truyền được phiên dịch ra tiếng dân tộc để bà con hiểu và dễ thực hiện. Ban ATGT tỉnh còn tích cực tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến người dân qua hệ thống pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu... Năm 2020, Ban ATGT tỉnh đã treo 260 băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến chính của TP Thanh Hóa và dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh; cấp phát 139.800 tờ rơi, 5.433 áp phích, 14.910 cuốn sách hướng dẫn thực hiện về ATGT cho các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể.

Ngoài ra, các thành viên của Ban ATGT tỉnh, như: Công an tỉnh đã xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền PBGDPL về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt năm 2020. In tài liệu, băng đĩa phát trên hệ thống loa truyền thanh ở địa phương, tuyên truyền lưu động bằng xe loa tại các khu vực, nơi tập trung đông người; cấp, phát 9.500 tờ rơi, treo 373 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị định số 100 gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức 16 buổi tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các trường. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã cấp, phát tờ rơi tuyên truyền trực tiếp cho 82 lượt chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy. Tham mưu phương án xóa bỏ các lối đi tự mở, khắc phục các điểm đen trên tuyến đường sắt... Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền đến các trường học, các cơ sở đào tạo, hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”. Hướng dẫn các trường tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”. Triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; phát động “Tháng cao điểm về ATGT cho học sinh tới trường” trao tặng mũ bảo hiểm. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết với nhà trường về việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATGT; duy trì và phát huy hiệu quả đội xung kích, tự quản về trật tự ATGT trong các trường; đẩy mạnh phong trào “Cổng trường tự quản ATGT”, “Em yêu đường sắt quê em”... Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội củng cố thành lập các mô hình, đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự ATGT. Trong năm qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 250 buổi tuyên truyền pháp luật ATGT gắn với phòng chống dịch COVID-19, cấp phát 6.000 tờ rơi, ấn phẩm và treo trên 400 băng zôn khẩu hiệu, thực hiện có hiệu quả 200 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT và chương trình “tiếp sức mùa thi”.

Qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ý thức, nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân đã được nâng lên rõ rệt, các hành vi, vi phạm trật tự ATGT, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm nhiều năm liên tiếp.

Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT dưới nhiều hình thức, như: hội thi, giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và các loại hình nghệ thuật khác nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Tiến Đạt