Mường Lát nỗ lực vượt khó thực hiện mục tiêu kép

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, nằm ở vị trí chiến lược, trọng yếu, “phên dậu” phía Tây Bắc của tỉnh. Là huyện có diện tích tự nhiên rộng lớn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 – năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với cả nước và cả tỉnh, Mường Lát phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tình hình thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng.

Lãnh đạo huyện Mường Lát kiểm tra và tặng quà cho điểm chốt tại xã Tam Chung.

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ các văn bản của Trung ương và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã nghiêm túc, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và Nhân dân, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Toàn huyện có 3 khu cách ly tập trung có khả năng tổ chức cách ly tập trung được 200 người. Ngay sau khi có ca F0 xuất hiện, đã tổ chức các lực lượng truy vết, test nhanh, lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa, tổ chức cách ly đối với F1, F2 theo quy định. Chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như phát thanh trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã. Các bản xa thì dùng loa cầm tay, loa kéo. Tổ chức biên tập các tin bài tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng (tiếng Kinh và tiếng Mông). Khi phát hiện ca F0, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo nhanh chóng khoanh vùng, khống chế các điểm có dịch. Cùng với đó tổ chức chỉ đạo các lực lượng tiến hành xét nghiệm tầm soát và tiêm vắc-xin cho người dân nhằm sống thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

Song song với công tác phòng, chống dịch COVID–19, huyện Mường Lát cũng đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025; UBND huyện, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; các xã, thị trấn đã cụ thể hóa thành kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện. Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế trên địa bàn huyện Mường Lát năm 2021 có bước phát triển; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 7%. Sản xuất nông - lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo; tổng sản lượng lương thực có hạt, năng suất các cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Công tác trồng rừng, quản lý, khoanh nuôi, tái sinh rừng, trồng rừng gỗ lớn được triển khai thực hiện tốt; đã trồng mới được 11 ha cây gai xanh nguyên liệu, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay trung bình đạt 7,2 tiêu chí/1 xã; có 10 bản về đích nông thôn mới... Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục được chăm lo; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 7,4% so với cùng kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo; đến nay, đã giải ngân vốn đầu tư năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Trong năm, đã triển khai và hoàn thành việc xây dựng 600 nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện cho người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. An ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh dân tộc, tôn giáo được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại biên giới được thực hiện hiệu quả, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với huyện Viêng Xay và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát nỗ lực cố gắng thực hiện “mục tiêu kép” góp phần vào sự phát triển của tỉnh, nhất là đã bảo đảm quốc phòng – an ninh; giữ vững, ổn định tình hình khu vực biên giới, Nhân dân đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thế trận quốc phòng, biên phòng toàn dân, an ninh Nhân dân được giữ vững.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2021, năm 2022 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời sống thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện; tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh