Mưa lớn giữa trưa, nhiều tuyến đường tại TP Thanh Hóa ngập trong nước

Do ảnh hưởng đợt áp thấp nhiệt đới, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào trưa 7-7 khiến nhiều tuyến đường phố tại TP Thanh Hóa ngập nặng, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên vào trưa 7-7, trên địa bàn TP đổ cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường phố bị ngập cục bộ.

Các tuyến đường phố bị ngập nặng như đại lộ Lê Lợi, Trần Phú, Bà Triệu, Trường Thi, Trần Phú, Nguyễn Trãi…

Tuyến đường Bà Triệu bị ngập sâu khiến nhiều phương tiện đi lại vô cùng khó khăn.

Tuyến đường Phan Chu Trinh nối đường Bà Triệu (gần vòng xuyến CA TP Thanh Hóa) cũng ngập cục bộ nhiều giờ đồng hồ.

Người tham gia giao thông di chuyển khó khăn do đường trong thanh phố bị ngập nước nhiều nơi.

Đường Đông Lân, phường Điện Biên ngập sâu sau 30 phút mưa liên tục.

Đến 12h30, mưa ngớt, tuy nhiên nước vẫn chưa rút.

Do nước ngập sâu, nhiều người phải xuống xe dắt bộ để bảo đảm an toàn.

Dù nhiều tuyến đường trung tâm của TP Thanh Hóa đã được đầu tư làm mới với hệ thống thoát nước, nhưng lượng mưa lớn, gây nên tình trạng ngập cục bộ. Hình ảnh ghi nhận tại đường Nguyễn Du.

Tình trạng ngập cục bộ vào mỗi đợt mưa lớn xảy ra thường xuyên trên các tuyến phố của trung tâm TP Thanh Hóa, gây bức xúc cho nhiều người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió đông nam sau bão hoạt động mạnh nên từ hôm nay (7-7) đến sáng 10-7 toàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hoàng Đông - Ngọc Huấn