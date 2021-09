Mưa lớn bất thường khiến hơn nửa số hồ chứa trên địa bàn Thanh Hoá đã đầy nước

Toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa, thì đã có 324 hồ tích đầy nước bởi đợt mưa lớn bất thường trong những ngày qua.

Hồ lớn nhất là Cửa Đạt mới đạt cao trình 88,25/110 m.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, do đợt mưa lớn bất thường từ ngày 22-9 đến nay dẫn đến 324 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã đầy nước.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các công ty thủy nông và các địa phương được giao quản lý, vận hành các hồ có giải pháp xả hoặc điều tiết hợp lý để bảo đảm an toàn.

Với các hồ chứa lớn, đến ngày 26-9 hiện vẫn ở mức thấp hơn ngưỡng công suất thiết kế. Cụ thể: Hồ Thủy điện Trung Sơn có mực nước ở cao trình 148.82/160m; hồ Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt có mực nước ở cao trình 88.25/110m; hồ Hủa Na có cao trình mực nước 217.31/240m; hồ Sông Mực đạt cao trình 30.33/33m; hồ Yên Mỹ đạt mực nước 19.76/20.36m.

Được biết, do ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 22-9 đến ngày 26-9-2021 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, cụ thể: Khu vực trung du - vùng núi phổ biến từ 100 - 150mm, một số nơi có mưa to như: Thủy văn Cửa Đạt 232,4mm, Thủy văn Bái Thượng 211,1mm, Khí tượng Như Xuân 198,1mm. Khu vực đồng bằng - ven biển phổ biến từ 200 - 300mm, một số nơi có mưa lớn như: Khí tượng Sầm Sơn 412,7mm, Thủy văn Ngọc Trà (Quảng Xương) gần 400 mm, Thủy văn Nga Sơn 424 mm, Thủy văn Quảng Châu hơn 300 mm.

Linh Trường