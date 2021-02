Mùa lễ "5K"

Trước nguy cơ cao dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thông điệp “5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế, đã trở thành chuẩn mực để mỗi người dân vui xuân, đón tết an toàn. Ở nhiều điểm di tích tâm linh, cả ban quản lý và người dân đã chủ động phòng, chống dịch với những việc làm thiết thực.

Người dân đeo khẩu trang thắp hương tại Đền Cửa Đặt (huyện Thường Xuân).

Đi lễ đầu năm là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, được hình thành từ lâu đời, nên năm nay không ít người dân vẫn theo thói quen đến các điểm di tích tâm linh.

Biết được nhu cầu này, các ban quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Những người viết sớ và du khách đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại Đền Cửa Đặt.

Tại Đền Cửa Đặt (huyện Thường Xuân), ông Đỗ Doãn Bảy - Giám đốc Trung tâm VH-TT,TT&DL huyện Thường Xuân, cho biết: Để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, từ ngày mùng 2 tết Trung tâm đã treo băng rôn, dán thông báo ở khu vực cổng và bên trong di tích, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm cũng liên tục tuyên truyền trên loa phát thanh trong và ngoài khu vực di tích về nội dung chỉ đạo, công điện của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp.

Ngoài truyền, lực lượng Công an huyện Thường Xuân và cán bộ, nhân viên Trung tâm VH-TT,TT&DL cũng thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách khi vào di tích dâng hương.

Khu vực bán vé ở Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) đặt bình xịt khuẩn phục vụ miễn phí cho du khách.

Tại Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), người dân đến tham quan, vãn cảnh và dâng hương từ ngày mùng 2 tết. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đây được thực hiện nghiêm và xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt.

Lượng khách đến Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương năm nay ít hơn những năm trước do lo ngại dịch COVID-19.

Ông Phạm Hùng Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT,TT&DL huyện Cẩm Thủy, cho biết: Trung tâm đã thường xuyên tuyên truyền và có người hướng dẫn người dân, du khách khi vào các di tích, danh thắng trên địa bàn, nhất là ở Khu du lịc Suối cá thần Cẩm Lương phải rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các nhóm khách là gia đình thì có thể đi gần nhau.

Một cách làm hay và thiết thực khác, TP Sầm Sơn đã quyết định mở cửa các di tích, danh thắng phục vụ nhân dân từ ngày mùng 3 tết, nhưng chỉ phát thẻ cho người đại diện vào di tích dâng hương. Theo đó, khi vào khu di tích, mỗi gia đình chỉ được cấp 1 thẻ, mỗi đồng gia, bản hội chỉ được cấp 3 thẻ ra vào cho người đại diện vào dâng hương. Trẻ em sẽ không được vào di tích.

Khung cảnh thưa vắng tại đền thờ thần rắn Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương.

Theo ghi nhận, những ngày đầu xuân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân đến dâng hương tại các di tích, danh thắng trên địa bàn Thanh Hóa thưa hơn hẳn so với các năm trước. Đây là điều tất yếu, bởi người dân lo ngại, đi đến đền, chùa đầu năm chủ yếu để cầu may, nhưng may đâu chưa thấy, chỉ thấy nguy cơ lây lan dịch COVID-19 là hiện hữu.

Trong sự nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, ngày 16-2, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 02 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn, trong đó yêu cầu các đền, chùa, cơ sở tôn giáo… thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Việc tổ chức làm lễ đầu năm và các nghi thức tôn giáo, chỉ thực hiện nội bộ, phạm vi hẹp, không quá 30 người; không được tập trung đông các tín đồ, phật tử trong quá trình làm lễ (tín đồ, phật tử chỉ gửi sớ để các đền, chùa làm lễ). Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, Trưởng các phòng, ban, đơn vị của thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động Nhân dân không tham dự các lễ hội, đi du xuân, đi đền, chùa, tham dự các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người…

Đi lễ đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt, nhưng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước, thì sức khỏe, tính mạng của mỗi người mới là điều quan trọng nhất. Những biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo các cấp đang là sự nỗ lực lớn, nhằm chăm lo cuộc sống và sự an toàn của Nhân dân. Và thông điệp 5K của Bộ Y tế đang là chuẩn mực, đảm bảo cho mọi người dân năm mới an toàn và tươi vui.

Đỗ Đức