(Baothanhhoa.vn) - Hướng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa phát động, Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh đã tổ chức nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 2008 ở thôn Thái Bình, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống.

{title} Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương tiếp bước con tới tương lai Hướng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa phát động, Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh đã tổ chức nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 2008 ở thôn Thái Bình, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống. Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh trao quà cho em Nguyễn Thị Thu Phương. Em Nguyễn Thị Thu Phương 14 tuổi, chỉ nặng 36 kg, bản thân em sức khoẻ cũng không được tốt, nhưng đã là chỗ dựa duy nhất của bà ngoại 95 tuổi, mẹ ốm đau triền miên, lúc nhớ lúc quên. Trong căn nhà nhỏ chưa đến 20 m2 của gia đình chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc tủ và 1 bộ bàn ghế nhỏ, hàng ngày em và mẹ ngồi đan rế tre thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù vậy, nhưng Phương vẫn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập. Các “mẹ” hỗ trợ sắp xếp đồ dùng và thăm hỏi, động viên em Nguyễn Thị Thu Phương. Để góp phần sẻ chia, hỗ trợ, tiếp bước cho em trên con đường hướng tới tương lai, Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh đã thống nhất đứng ra nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Thu Phương. Theo đó, hằng tháng Hội Phụ nữ đơn vị sẽ trích kinh phí 500.000 đồng để hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc em đến khi em học hết lớp 12. Tại buổi nhận đỡ đầu, Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh đã trao số tiền 6 triệu đồng cùng một số đồ dùng học tập, quần áo, nhu yếu phẩm trị giá 1,5 triệu đồng để hỗ trợ em Nguyễn Thị Thu Phương và gia đình; Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao tặng cho gia đình em 1 chiếc quạt điện. Minh Phương

Minh Phương

Từ khóa: Tháng hành động vì trẻ emKết nối yêu thươngphụ nữcông an tỉnh