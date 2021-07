Lực lượng CSGT “đội mưa” phân luồng tại các điểm thi

Bước vào môn thi Toán chiều 7-7, do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi, lực lượng CSGT và thanh niên tình nguyện đã dầm mưa phân luồng giao thông cho các sỹ tử đến điểm thi đúng giờ.

Trước giờ thi 30 phút, các chiến sỹ giao thông đã có mặt đảm bảo trật tự giao thông thông suốt tại các điểm thi.

Dưới cơn mưa như trút nước, lực lượng CSGT phải nỗ lực để phân luồng xe.

Sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ đã giúp cho các điểm thi không xảy ra ùn tắc.

Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng CSGT Công an TP Thanh Hóa cho biết: Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi trến địa bàn, Công an TP. Thanh Hóa đã bố trí gần 100 chiến sỹ các lực lượng bao gồm: CSGT, trật tự, công an phường tại 7 điểm thi.

Ngoài lực lượng công an, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng góp phần đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc.

