Lực lượng công an khu vực biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thanh Hóa có đường biên giới dài 213,6 km, với nhiều đường mòn, lối mở, cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua khu vực biên giới.

Công an huyện Mường Lát phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Theo đó, tại các khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân, lực lượng công an các huyện đã phân công, bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ giám sát, các chốt kiểm dịch và phối hợp với lực lượng biên phòng, y tế lập các chốt kiểm tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ 24/24h việc xuất, nhập cảnh của mọi công dân khi qua khu vực biên giới; duy trì, triển khai nghiêm túc các hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng công an khu vực biên giới đã tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, bản cho người dân về những điều cần biết và cách phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Quan Hóa đã chủ động xây dựng các phương án đáp ứng khi xảy ra các tình huống dịch lây lan trong cộng đồng, trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Những ngày này các chiến sĩ Công an huyện đang ngày đêm căng mình “cắm chốt”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn, đặc biệt là công an các xã khu vực biên giới tổ chức rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về và đi từ các vùng dịch về địa bàn. Tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép. Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Quan Hóa, cho biết: Lực lượng công an huyện đã chủ động tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài đến địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, không để tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc các xã biên giới huyện Mường Lát, các cán bộ, chiến sĩ công an cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng ngày đêm tuần tra, chốt chặn 24/24h tại các điểm đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Thiếu tá Phan Hồng Khoái, Phó trưởng Công an huyện Mường Lát, cho hay: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ công an các xã biên giới thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp làm tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động vi phạm có liên quan đến biên giới; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trực gác, tuần tra và kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19, giữ vững bình yên nơi biên cương.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Nhiệm vụ của các lực lượng chống dịch đang còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với quyết tâm duy trì vững chắc tuyến đầu chống dịch, các chiến sĩ công an khu vực biên giới và các lực lượng phối hợp đang phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, không quản gian khó, hiểm nguy, góp phần cùng toàn dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương