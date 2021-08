Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thiệu Hóa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Đồng chí Trần Công Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thiệu Hóa cho biết: LĐLĐ huyện hiện có 122 công đoàn cơ sở với trên 4.247 CNVCLĐ. Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và vì NLĐ, những năm qua, LĐLĐ huyện thường xuyên bám sát tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, CNVCLĐ, những kiến nghị, đề xuất của NLĐ để từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời. Đặc biệt, LĐLĐ huyện luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách như: tiền lương, tiền công, chế độ BHXH, BHYT, ốm đau, thai sản... cho CNVCLĐ đảm bảo theo quy định của pháp luật đầy đủ, kịp thời. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, phương án, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm và đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa luôn chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình tại các đơn vị, đặc biệt là tại các doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời tư tưởng, đời sống, việc làm của NLĐ, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ tại các đơn vị, những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, của NLĐ để báo cáo, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tích cực tuyên truyền, vận động và kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, NLĐ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp công đoàn trong huyện quan tâm kịp thời nhằm giúp NLĐ nghèo vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, LĐLĐ huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao 103 suất quà, trị giá trên 120 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên khó khăn về nhà ở trị giá 80 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đã trao hàng trăm suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 265 triệu đồng...

Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống được thực hiện tốt, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào học tập, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và trình độ mọi mặt đáp ứng sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”... đã có ý nghĩa thiết thực giúp đội ngũ CNVCLĐ phát huy năng lực, chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ phát động, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia chương trình với nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực: sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. Kết quả, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa đã có 318 sáng kiến tham gia thi trực tuyến Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, đạt 134% kế hoạch tỉnh giao.

Với việc thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ cũng như tổ chức các hoạt động xã hội, các cấp công đoàn huyện Thiệu Hóa đã giúp NLĐ trên địa bàn yên tâm lao động, công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê