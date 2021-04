Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành phát động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thành vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2021.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Tháng Công nhân năm 2021 được tổ chức với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên công đoàn và người lao động. LĐLĐ huyện Thạch Thành chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, với phương châm để người lao động có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động bị tai nạn lao động…

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thực hiện các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, về an toàn vệ sinh lao động. Đưa nội dung đảm bảo an toàn vệ sinh lao động vào thỏa ước lao động tập thể, đối thoại thường kỳ với người sử dụng lao động; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động…

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Thạch Thành đã trao 230 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Thanh Huê