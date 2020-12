(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng do bão, lũ, trong 3 ngày từ 7 đến 9-11-2020, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ở các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An bị thiệt hại do bão, lũ với tổng số tiền 350 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác của LĐLĐ Thanh Hoá đã tới thăm, làm việc và trao 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam; trao 50 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh bày tỏ sự chia sẻ của tổ chức công đoàn, người lao động Thanh Hoá với đồng bào miền Trung.

Được biết, ngày 9-11, đoàn tiếp tục thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tới đoàn viên, CNVCLĐ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Thanh Huê

