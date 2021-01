LĐLĐ thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Nghi Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng các cấp Công đoàn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vẫn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động. Nổi bật là các Công đoàn cơ sở, đoàn viên Công đoàn thực hiện nhiều hoạt động, phong trào phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: tuyên truyền, vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh được hơn 600 triệu đồng; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn do dịch COVID-19…

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện tốt. LĐLĐ thị xã tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc triển khai thực hiện chế độ BHXH, BHYT và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT do hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp lễ, tết, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên CNVCLĐ, đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 500 triệu đồng. Chủ động phối hợp với các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đoàn viên, đã ký với Công ty TNHH chế biến hải sản Hiệp Anh thỏa thuận về chương trình giảm giá cho đoàn viên, người lao động khi tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn được chú trọng chỉ đạo thực hiện, trong năm 2020 LĐLĐ thị xã đã vận động thành lập được 1 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 58 đoàn viên Công đoàn.

Nhân dịp này 12 cá nhân đã được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Giấy khen của LĐLĐ thị xã Nghi Sơn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thanh Huê