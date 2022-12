Lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết 2023

Theo kế hoạch, trong thời gian cao điểm từ ngày 15/12/2022 đến hết 12/3/2023 sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh/thành trọng điểm trên cả nước.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng bánh kẹo... trong dịp cuối năm. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 1637/KH-BCĐTƯ ATTP về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết Tết Nguyên đán là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là các thực phẩm thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, các loại hạt có dầu…

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều cơ sở cũng gia tăng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Bên cạnh đó, thời gian này, thời tiết phía Bắc thường ẩm ướt, phía Nam thường nắng nóng gay gắt. Đây là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Kế hoạch được triển khai nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.Kế hoạch hướng đến các mục tiêu cụ thể hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ Trung ương đến cấp xã tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn…

Ngoài thanh tra, kiểm tra, các lực lượng chức năng tăng cường truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Theo kế hoạch, trong thời gian cao điểm từ ngày 15/12/2022 đến hết 12/3/2023 sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh/thành trọng điểm trên cả nước. Các địa phương cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp từ tỉnh tới xã.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Trong đó, các đoàn của tuyến tỉnh tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp quận/huyện, xã/phường thực hiện kiểm tra./.

Theo TTXVN/Vietnam+