(Baothanhhoa.vn) - Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em Công an tỉnh do Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em Công an tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá có hoàn cảnh đặc biệt, bị bệnh tật bẩm sinh.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, động viên các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, bị bệnh tật bẩm sinh Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em Công an tỉnh do Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em Công an tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá có hoàn cảnh đặc biệt, bị bệnh tật bẩm sinh. Thượng tá Vũ Ngọc Ngũ, Trưởng phòng PX03 - Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em Công an tỉnh thăm, tặng quà cho cháu M.K. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh cho 6 cháu là con của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những cháu thiếu may mắn khi sinh ra đã bị khuyết tật, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải phụ thuộc gia đình và thường xuyên phải điều trị bệnh rất tốn kém, nhiều gia đình vì thế mà cuộc sống cũng hết sức khó khăn. Như trường hợp của cháu M.K (SN2019), con một cán bộ Công an xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân bị bệnh về não hiện nay đang điều trị tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Do nhà ở xa, nên gia đình phải thuê trọ để điều trị dài ngày cho cháu tại bệnh viện, vì vậy cuộc sống hết sức khó khăn. Hay trường hợp cháu B.A (SN 2010), con của một cán bộ Công an xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành bị khuyết tật hệ thần kinh mất thị lực nên sinh hoạt và cuộc sống gia đình hết sức vất vả… Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, tặng quà cho các cháu và động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ có con bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo; chia sẻ những khó khăn mà các cháu và gia đình cán bộ, chiến sĩ đang gặp phải, đồng thời động viên các gia đình sống lạc quan, vươn lên trong cuộc sống, cố gắng khắc phục khó khăn để điều trị bệnh và nuôi dưỡng các cháu ngày càng có sức khoẻ tốt hơn. Hoạt động ý nghĩa và tình cảm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá trong dịp đón xuân mới thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, luôn chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong những lúc khó khăn hoạn nạn, là nguồn động viên thiết thực để cán bộ, chiến sĩ và gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đình Hợp

Đình Hợp

Từ khóa: Gia đìnhTặng quàĐộng viênCuộc sốngKhó khănCán bộCông an Thanh HóaBệnh viện Nhi Thanh Hóacông an tỉnhHuyện Thọ Xuân