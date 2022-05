Lắng nghe để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Nhân dân từ diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Công an TP Thanh Hóa đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám địa bàn, bám cơ sở, phát huy tốt tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Công an phường Đông Cương trao đổi với người dân về giữ gìn trật tự đô thị.

Để xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống Nhân dân, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng công an thành phố và công an các phường, xã. Tại các diễn đàn được tổ chức ở phường, xã, đa số ý kiến của Nhân dân đều đánh giá cao những thành tích và kết quả mà công an thành phố và công an các phường, xã đã đạt được trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đã thẳng thắn góp ý, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với lực lượng công an đó là: Vẫn còn một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an thành phố có thái độ, lễ tiết, tác phong chưa đúng mực, chưa thực sự kính trọng Nhân dân; một số đồng chí cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông trong khi xử lý vi phạm giao thông, trật tự công cộng có thái độ, tác phong, lời nói cứng nhắc, không quan tâm đến nguyên nhân vi phạm, gây bức xúc cho người vi phạm và quần chúng Nhân dân. Quá trình tuần tra, cắm chốt của cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm... Đối với công an các phường, xã vẫn còn một số nơi chưa có mặt kịp thời để giải quyết các vụ việc; ở một số phường vẫn còn tình trạng cảnh sát khu vực chưa bám địa bàn hoặc có xuống phố nhưng chưa thường xuyên. Cảnh sát trật tự ở một số phường chưa tập trung giải quyết tình trạng trật tự công cộng, trật tự đô thị mà lại tập trung xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông...

Trước ý kiến đóng góp của Nhân dân, Công an TP Thanh Hóa và công an các phường, xã đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra nhiều giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật như trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), lực lượng công an đã kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu cho chính quyền thành phố, chính quyền các phường, xã giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện đông người liên quan đến giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các chế độ chính sách..., vì thế các vụ việc xảy ra ít gay gắt, không phức tạp, kéo dài, không hình thành “điểm nóng”. Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật về tín dụng bất hợp pháp, “tín dụng đen”; đấu tranh với hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng; tập trung triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự cộm cán. Các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... giảm nhiều so với trước. Lực lượng công an cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã, ban liên cán khối phố, lực lượng bảo vệ dân phố, quy tắc, dân quân cơ động... làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời phối hợp xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”, “Camera an ninh”, “Câu lạc bộ nhà trọ tự quản về ANTT”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, vùng địa bàn tôn giáo... tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó, lực lượng công an đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Với nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống đua xe, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tình trạng thanh, thiếu niên đi xe, lạng lách đánh võng vào ban đêm và tai nạn, va chạm giao thông đã được kìm chế. Trong cải cách thủ tục hành chính, công an thành phố và công an các phường, xã đã có nhiều thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân, nhất là việc đăng ký hộ khẩu, cấp căn cước công dân.

Với tinh thần cầu thị, qua lắng nghe ý kiến góp ý của Nhân dân, Công an TP Thanh Hóa đã tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân. Điều này được minh chứng khi năm 2021, kết quả lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng công an thành phố và công an các phường, xã đạt tỷ lệ cao. Đối với Công an TP Thanh Hóa, tỷ lệ hài lòng về tình hình ANTT đạt 96,3%; tỷ lệ hài lòng đối với lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy, cảnh sát kinh tế - môi trường, lực lượng cảnh sát khu vực đạt từ 96 đến 100%. Đối với công an phường, xã, trong 405 phiếu đánh giá, tỷ lệ hài lòng đạt 99,75%, có 1 phiếu chưa thật sự hài lòng (chiếm 0,25%).

Trung tá Hoàng Văn Sơn, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an TP Thanh Hóa, cho biết: “Kết quả sau khi tổ chức diễn đàn là sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân về sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa của đông đảo Nhân dân để lực lượng Công an TP Thanh Hóa nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, bám địa bàn, bám công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao nhất “Vì bình yên thành phố”, “Vì Nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: Minh Khôi