Kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động mắc COVID-19

Với mục tiêu bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bị mắc COVID-19, thời gian qua BHXH tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động chi trả chế độ kịp thời, đúng quy định cho người lao động mắc COVID-19, giúp nhiều người lao động vượt qua thời điểm khó khăn.

Nộp hồ sơ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động có thời gian nghỉ việc do điều trị COVID-19 tại bộ phận “một cửa” BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Là một trong những công ty có đông công nhân, lao động với khoảng 1.000 người, đợt dịch COVID-19 vừa qua, Công ty May Phú Anh trên địa bàn huyện Đông Sơn có 760 người mắc COVID-19. Do số công nhân lao động mắc COVID-19 nhiều, lại cùng một thời điểm, công ty rất khó khăn trong việc bố trí công việc, nhiều dây chuyền sản xuất đã phải dừng hoạt động. Đến nay, khi số công nhân nghỉ ốm do COVID-19 đã trở lại làm việc, mọi hoạt động sản xuất của công ty đã trở lại trạng thái bình thường mới.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, nhân viên phòng nhân sự, phụ trách công tác BHXH, Công ty May Phú Anh cho biết: Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, công ty đã tích cực phối hợp giải quyết các thủ tục để người lao động được hưởng chế độ BHXH một cách nhanh chóng, kịp thời; bộ phận văn phòng của công ty tập hợp hồ sơ của các công nhân nghỉ ốm do COVID-19 để chuyển lên BHXH huyện Đông Sơn thanh toán chế độ cho người lao động. Đến nay, ngoài một số trường hợp sai sót về thủ tục đang chờ giải quyết, còn lại người lao động đều đã được hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Bị mắc COVID-19 từ ngày 31-12-2021, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1989), công nhân Công ty May Phú Anh phải cách ly điều trị tập trung 14 ngày. Toàn bộ 12 người trong gia đình chị Phương thuộc diện F1 nên cũng cách ly tại nhà. Chi phí điều trị, ăn ở tại khu cách ly tốn kém, bản thân và các thành viên trong gia đình đều làm nghề tự do nên không có thu nhập. Ra tết đi làm trở lại được một thời gian nhưng với đồng lương ít ỏi cũng không đủ để gia đình chị trang trải cuộc sống.

Chị Phương chia sẻ, được biết, người lao động mắc COVID-19 sẽ được thanh toán chế độ BHXH, tôi đã làm hồ sơ gửi lên công ty. Chỉ trong vòng 6 ngày tôi đã được thanh toán hơn 2 triệu tiền trợ cấp nghỉ ốm do BHXH chi trả. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng giúp gia đình tôi vượt qua thời điểm khó khăn.

Còn với chị Trần Thị Hiếu, cũng là công nhân Công ty May Phú Anh, sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán đi làm trở lại thì cả gia đình mắc COVID-19. Bản thân chị do có bệnh nền nên phải nhập viện điều trị hơn 10 ngày. Cuộc sống công nhân vốn đã không dư giả, nay lại chồng chất khó khăn. Sau thời gian điều trị COVID-19, chị Hiếu đi làm trở lại và đã được công ty tuyên truyền về gói hỗ trợ của BHXH dành cho công nhân nghỉ ốm do COVID-19. Chị Hiếu làm hồ sơ và được thanh toán số tiền hơn 1,5 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ là sự động viên, khích lệ, giúp người lao động vững tâm vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh để tiếp tục cống hiến, lao động sản xuất.

Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc BHXH huyện Đông Sơn cho biết, là một trong những địa phương có đông công nhân lao động với khoảng 5.200 người, đơn vị đang nỗ lực, kịp thời giải quyết chế độ BHXH đúng hạn cho người lao động nghỉ việc do COVID-19 thời gian qua. Đến nay, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ từ cơ sở gửi lên và sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ngành cũng đang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn để người lao động biết đến chính sách của Đảng, Nhà nước, kịp thời hoàn tất hồ sơ để hưởng quyền lợi.

Trao đổi với bà Đỗ Thị Dung, Trưởng Phòng chế độ BHXH - BHXH tỉnh Thanh Hóa được biết, để người lao động nghỉ việc điều trị mắc COVID-19 nắm được các thủ tục hưởng chế độ BHXH, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 199/BHXH-CĐBHXH ngày 28-2-2022 hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau đối với người lao động điều trị COVID-19. Tính đến hết tháng 3-2022, BHXH tỉnh đã thực hiện giải quyết hồ sơ cho 73.356 người lao động thuộc diện F0 đủ điều kiện với tổng số tiền chi trả hơn 74 tỷ đồng.

Theo các quy định hiện hành, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với lao động là F0 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0 bao gồm giấy ra viện với người lao động là F0 điều trị nội trú; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú với F0 điều trị ngoại trú. Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho người lao động tối đa trong 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Người lao động có thể nhận tiền trợ cấp chế độ thông qua tài khoản cá nhân hoặc qua đơn vị sử dụng lao động. BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn tăng cường phổ biến quy định và hướng dẫn người lao động bị nhiễm COVID-19 chủ động liên hệ cơ sở y tế, xin cấp giấy tờ cần thiết để đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ theo luật định. Ngành y tế hướng dẫn các trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế các xã, phường, thị trấn cấp đầy đủ giấy tờ cho người lao động là F0 đến khai báo y tế và hoàn thành việc điều trị, cách ly tại nhà để kịp thời giải quyết chế độ BHXH. Trường hợp người lao động bị nhiễm COVID-19 gặp khó khăn trong việc cấp các giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ cần liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi thực hiện cách ly để được hướng dẫn. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động; đồng thời hướng dẫn những người lao động thiếu sót trong quá trình hoàn thiện hồ sơ bổ sung, hoàn thiện giấy tờ còn thiếu để được hưởng chế độ theo quy định.

Bài và ảnh: Tô Hà