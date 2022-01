Kiểm soát chặt, tránh nguy cơ bùng phát dịch dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nhất là thời điểm giao mùa cũng là lúc gia tăng các bệnh truyền nhiễm liên quan đến các bệnh hô hấp. Các bệnh dễ phát sinh thành dịch như: sởi, ho gà, sốt xuất huyết, thủy đậu, đặc biệt là dịch COVID-19... Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, máy móc. Đồng thời, tổ chức giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại các địa phương.

Tiêm vắc-xin cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lương Ngọc Trương, được biết: Để chủ động kiểm soát các nguy cơ bùng phát dịch, trung tâm đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, giám sát tình hình dịch bệnh, chú trọng ngăn chặn bệnh qua biên giới tại cửa khẩu, bến cảng, sân bay. Chuẩn bị phương án đối phó trong tình huống có dịch xảy ra đảm bảo không để dịch lan rộng, khống chế dịch tại chỗ, hạn chế tử vong do dịch. Đặc biệt, đã tham mưu cho Sở Y tế, các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật khống chế, ngăn ngừa có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị chủ động củng cố các đội cơ động phòng, chống dịch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường tại các khu dân cư và hộ gia đình; bố trí cán bộ trực, có chế độ báo cáo thường xuyên phương châm quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát dịp cuối năm.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 28-11-2021, hệ thống giám sát ghi nhận 7 trường hợp viêm não Nhật Bản tại các huyện Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, thị xã Nghi Sơn; 62 trường hợp viêm não vi-rút tại 23 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh; 1 trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại huyện Triệu Sơn; 3 trường hợp uốn ván sơ sinh tại huyện Mường Lát và thị xã Nghi Sơn; 92 ca tay chân miệng tại 21 huyện/thị xã/thành phố (trong đó nhiều nhất là TP Thanh Hóa với 21 trường hợp); 68 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 19 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh (Quảng Xương 9 ca, Thọ Xuân 8 ca, Như Thanh 11 ca, thị xã Nghi Sơn 4 ca, Triệu Sơn 3 ca, TP Sầm Sơn 6 ca...).

Triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết cho 50 xã nguy cơ đợt I-2021. Tính đến 30-10-2021, 100% các xã nguy cơ đã tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết ở quy mô thôn, xóm với sự tham gia của y tế, ban, ngành, đoàn thể và 406.598 lượt hộ gia đình. Chiến dịch phun hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết đã triển khai cho 17 xã nguy cơ cao, có chỉ số giám sát véc tơ vượt ngưỡng cảnh báo tại thời điểm từ tháng 3 đến tháng 6-2021, sử dụng 826 lít hóa chất, dân số được bảo vệ 141.649 người.

Tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, đã xuất hiện biến chủng của vi-rút SARS-CoV-2 làm tăng khả năng lây truyền. Trong khi đó, Tết Nguyên đán đang cận kề, người lao động từ nước ngoài và các tỉnh có nhu cầu trở về Thanh Hóa rất lớn; các chuyến bay đón chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao và công dân Việt Nam trở về nước, cách ly tại tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Các dịch bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng... gia tăng do yếu tố thuận lợi của thời tiết. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Thanh Hóa và phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm đã có công văn về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh gửi các trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố. Theo đó, đề nghị các đơn vị tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tổ chức đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với mức độ cảnh giác cao nhất, không chủ quan, lơ là; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, tại các khu cách ly tập trung, tại cơ sở y tế và cộng đồng; phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Bảo đảm công tác tiêm chủng thường xuyên, đặc biệt chú trọng tới các huyện miền núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số, các điểm tiêm chủng lưu động, tiêm chiến dịch tại các thôn bản. Triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Củng cố đội đáp ứng nhanh chống dịch, bảo đảm công tác trực chống dịch 24/24h trong dịp Tết Nguyên đán tại đơn vị; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện và nhân lực tăng cường cho cơ sở để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị phương án đối phó với các tình huống có dịch xảy ra, bảo đảm không để dịch lan rộng, khống chế dịch tại chỗ, không để xảy ra tử vong do dịch. Với các bệnh truyền nhiễm chưa có vắc-xin như sốt xuất huyết, tay chân miệng..., để phòng bệnh, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nơi ở như phát quang bụi rậm, không để muỗi phát sinh, thực hiện tốt ăn chín, uống sôi, bảo đảm vệ sinh môi trường sống. Người dân cũng hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, khi phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần kịp thời đến các cơ sở y tế khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

Bài và ảnh: Tô Hà