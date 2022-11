Khi dịch vụ làm đẹp về làng

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp”, câu nói này có vẻ rất đúng với xã hội hiện nay. Có thể nói, nhu cầu làm đẹp có ở mọi lứa tuổi, tầng lớp, không phân biệt khu vực địa lý hay thành phần nghề nghiệp. Bởi thế cho nên không chỉ vùng thành thị mà địa bàn nông thôn cũng xuất hiện nhiều cơ sở làm đẹp với những lời quảng cáo hấp dẫn.

Ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn có nhu cầu làm đẹp.

Cái gì cũng có

Ở trên phố, tôi rất ít khi ra quán gội đầu, làm mặt, nhưng lần nào về quê tôi cũng phải ra quán quen gội đầu thư giãn. Buổi trưa nên quán khá vắng khách, chỉ có tôi và một người phụ nữ gần 40 tuổi đang nằm đắp mặt nạ. Người phụ nữ cho biết, chị làm nghề buôn bán, lăn lộn với nắng mưa mấy chục năm chẳng chăm sóc gì khiến da nám, sạm, nhiều nếp nhăn... mới gần 40 tuổi mà cứ như 50. Vì thế giờ đây, chị quan tâm nhiều hơn đến làm đẹp. Hôm nào đi gội đầu, chị đều kết hợp massage, đắp mặt nạ. Đợt rồi, mấy chị em bạn chợ rủ nhau đi tân trang lại bờ môi và cặp lông mày. Vì gom được đông người nên các chị gọi thợ về tận nhà, chi phí cũng rẻ hơn. Thợ nghe đâu là đứa cháu của một chị trong nhóm, đang học spa ở Hà Nội về quê chơi tiện thể làm luôn cho khách kiếm thêm thu nhập nên giá khá mềm. Chị làm lần đầu, cả môi và mày chưa đến 1 triệu đồng. Ai xăm rồi nhưng mực bị nhạt chỉ dặm lại thì rẻ hơn. Chị bảo: “Người bảo đẹp, người lại bảo già... chẳng biết sao nhưng mình thấy có tí màu trên mặt cũng đỡ nhợt nhạt. Mình nhà quê ít tiền thì chơi kiểu nhà quê, so làm sao với người ta làm cặp chân mày 5 - 7 triệu bạc. Mà ở đây, ai cũng như mình nên mình thấy bình thường”.

Trước giờ ở đây chỉ có cắt tóc, gội đầu, lấy ráy tai, tẩy da chết, đắp mặt nạ... với giá cả khá bình dân. Tôi quen chị chủ quán nhiều năm nên có cả facebook. Thời gian gần đây thấy chị liên tục đưa những hình ảnh, clip làm đẹp cho khách hàng lên trang facebook cá nhân, quảng cáo các kỹ thuật mới của quán như xóa nốt ruồi, mụn thịt, xóa nhăn, nâng cơ chảy xệ, phun xăm thẩm mỹ, cấy tinh chất phục hồi, hỗ trợ điều trị nám, căng bóng da... với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng nên cũng khá tò mò. Trước khi đến, tôi đã tưởng tượng quán sẽ được nâng cấp khang trang hơn, sẽ có những máy móc hiện đại được bổ sung để đáp ứng cho những dịch vụ mới. Nhưng không, quán vẫn vậy: 2 chiếc giường gội đầu đã bị tróc da, chiếc gương lớn và 2 chiếc ghế tôi vẫn ngồi sấy tóc, chẳng có gì mới.

Đợi mãi thì nhân vật chính cũng đến, chị cười khổ sở với cặp môi đỏ chót, sưng vù nổi những bọng nước ly ti và cặp má bong tróc, đỏ ửng. Chị giải thích, mình đang học nâng cao tay nghề trên thành phố. Cô giáo ưu ái nên tặng cho chị một cặp môi mới, đồng thời chị cũng đang bôi thuốc điều trị nám. Chị cũng không quên quảng cáo, thuốc gia truyền nên rất hiệu quả. Những triệu chứng này là bình thường và sẽ hết trong thời gian tới, nhưng khi nào hết và nó có ảnh gì về sau hay không thì chị lại không nói. Chị khoe đã làm cho bà A., cô B., chị C... ai cũng đẹp, cũng thích.

Đừng để xấu đi vì... làm đẹp

Với sự nở rộ của ngành làm đẹp như hiện nay, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn cho việc làm đẹp của mình, từ bình dân đến cao cấp. Song nhiều khách đến các dịch vụ làm đẹp chỉ mong mình đẹp hơn mà ít quan tâm vấn đề sức khỏe. Họ chỉ nghe lời tư vấn của chủ spa mà không quan tâm đến phương pháp đó có phù hợp với mình hay không? Cơ sở làm đẹp có đáp ứng được những yêu cầu cần thiết để bảo đảm an toàn sức khỏe? Tay nghề, bằng cấp của người trực tiếp làm đẹp cho mình?...

Mực xăm dùng để xăm môi không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đơn cử như chuyện xăm môi, xăm mày của người phụ nữ trên, đây là thủ thuật xâm lấn gây tác động chảy máu trên da, cũng giống như lăn kim, tiêm filler, cần được thực hiện trong một môi trường vô trùng, do người có chuyên môn thực hiện. Ấy thế mà thủ thuật này lại được thực hiện tại nhà khách hàng, một nhóm người dùng chung những thiết bị có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong khi, tại nhà khách, việc khử trùng các dụng cụ ở nhiệt độ cao rất khó được đảm bảo.

Chưa kể, các cơ sở làm đẹp thường sử dụng và bán rất nhiều dòng mỹ phẩm lạ, độc quyền mà người ta hay gọi là thuốc gia truyền. Hầu hết chúng thường không có xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng. Hỏi về loại kem bôi đa tác dụng mà spa đang bán, chị chủ quán nói rằng đó là sản phẩm có tác dụng rõ trong lần đầu tiên. Trong khi đó, người phụ nữ đang đắp mặt nạ đã sử dụng sản phẩm này phản ánh, khi bôi vào da mặt có cảm giác nhờn nhợt, với hương thơm nồng giống mùi thuốc bắc.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Ngọ, Trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khoa đã và đang tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân đến khám, điều trị do nhiễm trùng da, viêm da tiếp xúc vì dị ứng mỹ phẩm không có nhãn hiệu, tem mác; không có ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng; nguồn gốc, xuất xứ mập mờ... tại các cơ sở làm đẹp khiến da bị bào mòn trong khi không được chăm sóc đúng, dễ bắt nắng dẫn đến sưng tấy, mẩn đỏ... Ngoài ra, nó còn có thể gây bệnh cho các cơ quan khác như phổi, thần kinh, ảnh hưởng sự phát triển của thai nhi, có thể gây ung thư.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Ngọ, Trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ về một ca bệnh viêm da do làm đẹp.

Cũng có nhiều người thực hiện các biện pháp xâm lấn lên cơ thể, như: xăm môi, xăm mày... nhưng do người thực hiện không có chuyên môn, cơ sở thực hiện không đủ điều kiện vệ sinh, không khử khuẩn dụng cụ đảm bảo an toàn trước khi thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ nên dẫn đến viêm hoặc nhiễm trùng da. Thông thường, nếu sưng khoảng 2 - 3 ngày thì chỗ sưng sẽ tự lành nhưng nếu môi vẫn sưng sau 5 - 6 ngày tiếp đó thì cần đến bác sĩ để được tư vấn, điều trị. Nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ xăm như các dấu hiệu sưng, tấy đỏ kéo dài, chảy máu, nổi mụn, môi bị tụ mủ rất dễ xảy ra. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Chưa kể, những loại mực xăm hiện có trên thị trường đều chứa các thành phần hóa học độc hại, phun xăm còn dễ lây các bệnh truyền nhiễm như giang mai, HIV, viêm gan B, C... nếu các dụng cụ không tiệt trùng đúng cách.

Cũng theo bác sĩ Ngọ, sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi về ngoại hình, nhan sắc ở phụ nữ trung niên. Nếu chị em có nhu cầu dùng các sản phẩm làm đẹp thì phải tìm hiểu cụ thể, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Chị em muốn xăm lông mày, môi, trẻ hóa làn da, trị nám, tàn nhang... nên lựa chọn những cơ sở uy tín và tham khảo từ một số người đã từng làm đẹp ở cơ sở đó.

Bài và ảnh: Tăng Thúy