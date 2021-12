Khánh thành và bàn giao trường Mầm non xã Mỹ Tân do EVN tài trợ

Chiều 21-12, tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, được sự ủy quyền của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình Trường Mầm non xã Mỹ Tân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non xã Mỹ Tân.

Một ngôi trường khang trang được dựng lên từ sự chung tay của ngành điện.

Công trình Trường Mầm non xã Mỹ Tân có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó, EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 1 tỷ đồng, Tổng Công ty Phát điện 2 hỗ trợ 1 tỷ đồng và một phần kinh phí của UBND huyện Ngọc Lặc. Sau 6 tháng thi công bảo đảm các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, đến nay, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Quy mô công trình gồm tòa nhà 2 tầng, 4 phòng học khang trang, kiên cố cùng các công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành như: nhà vệ sinh, mái chống nóng lợp tôn, hệ thống điện - nước hoàn chỉnh...

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng từ nguồn tài trợ chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nghiêm Đình Sơn – Phó Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết: Trong nhiều năm qua, song hành với việc không ngừng tăng cường đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện ngày càng hiện đại, thông minh và an toàn… Nhằm đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng. Cùng với đó, ngành điện luôn dành sự quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Từ những việc làm nhân văn, ý nghĩa đó, ngành điện đã kịp thời chia sẻ, lan tỏa và thắp sáng lên niềm tin, hy vọng đến những địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo PC Thanh Hóa, lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc và thầy cô giáo thăm quan ngôi trường mới.

Tại lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Mầm non xã Mỹ Tân, Chính quyền, nhà trường cùng Nhân dân địa phương xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngành điện đã tài trợ nguồn kinh phí xây dựng công trình. Đây được coi là một biểu tượng đẹp, thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần thu hút học sinh đến trường, nâng cao dân trí, làm thay đổi bộ mặt của các xã miền núi khó khăn tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh