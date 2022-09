Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên một số tuyến đường

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh, đường Pù Nhi - Mường Chanh, đường tuần tra biên giới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao Sở Giao thông - Vận tải căn cứ quy định pháp luật, tiến hành đánh giá lại toàn diện các thiệt hại của khu vực kết cấu hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai gây ra, mức độ cấp thiết của việc sửa chữa các hư hỏng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án đầu tư, sửa chữa theo quy định; đồng thời, làm việc với Sở Tài chính để được bố trí kinh phí nhằm sớm thực hiện việc sửa chữa hư hỏng do mưa lũ trên các tuyến đường do tỉnh quản lý.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 4482/TTr-SGTVT ngày 24-8-2022 của Sở Giao thông - Vận tải về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh (518B, 521, 523B, 523D, 523E, 530B, 530C), đường Pù Nhi - Mường Chanh, đường tuần tra biên giới do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (từ ngày 10 đến 12-8-2022).

BĐT