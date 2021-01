Huyện Thọ Xuân: Gặp mặt giáo dân tiêu biểu

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021, chiều 20-1, huyện Thọ Xuân tổ chức gặp mặt giáo dân tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID- 19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đồng thời khẳng định, trong kết quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân trong thi đua lao động sản xuất, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc công giáo, bà con giáo dân trong huyện tiếp tục chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, “”sống tốt đời, đẹp đạo", có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thọ Xuân ngày càng thêm đổi mới.

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các giáo dân tiêu biểu trên địa bàn.

Đỗ Duy Nhã