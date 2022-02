Huyện Quan Hóa vững bước vào xuân

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; do vậy đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Bí thư Huyện ủy Hà Thị Hương thăm, kiểm tra tiến độ làm nhà cho người dân ở khu tái định cư bản Co Me, xã Trung Sơn. Ảnh: Khắc Công

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Quan Hóa ước đạt trên 2.112 tỷ đồng; trong đó sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 718,761 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,94 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 18.360 tấn. Trong năm huyện tích tụ tập trung đất đai được 185,81 ha; thâm canh, phục tráng được 1.700 ha luồng; công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường. Công nghiệp và xây dựng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có bước tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 987,213 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm. Trong năm huyện đã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, với diện tích 14,52 ha, thuộc 23 dự án. Huyện chỉ đạo ban quản lý dự án, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 592,098 tỷ đồng, đạt 130,59% dự toán tỉnh giao. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt 381,028 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã và 36 bản đạt chuẩn NTM, 1 bản NTM kiểu mẫu, bình quân toàn huyện đạt 15,2 tiêu chí/xã. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh; 2 làng nghề được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống, đó là dệt thổ cẩm ở bản Bút, xã Nam Xuân và bánh nhãn ở thị trấn Hồi Xuân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, trong năm ngành văn hóa - thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, của huyện. Công tác xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa tiếp tục được chú trọng. Đến nay đã có 90 bản, khu phố văn hóa và 55 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Huyện đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-HU ngày 23-3-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Hóa về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Đề án “Nâng cao chất lượng các lớp mũi nhọn”; xây dựng Trường THCS Hồi Xuân thành trường trọng điểm chất lượng cao. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng làng, bản, cơ quan văn hóa. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới luôn ổn định; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; công tác phát triển Đảng được chăm lo; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Trong năm, Đảng bộ huyện Quan Hóa đã kết nạp được 124 đảng viên mới...

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022 Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa xác định nỗ lực triển khai và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,82%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,52 triệu đồng/năm; có thêm 6 bản đạt chuẩn NTM; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 420 tỷ đồng...

Mùa xuân đã về, tin rằng với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Quan Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, sớm đưa Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo.

Hà Thị Hương

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa