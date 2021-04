Huyện Quan Hóa rà soát, bảo đảm an toàn trường, lớp học trước mùa mưa bão

Để chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão và hướng tới năm học mới 2021-2022, huyện Quan Hóa đã khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống trường lớp học, đồng thời sớm thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh trên địa bàn.

Huyện Quan Hóa phấn đấu hoàn thành việc xử lý sạt lở tại Trường PTDTBT THCS Trung Thành trước khai giảng năm học mới 2021-2022.

Quan Hóa là địa bàn luôn phải đối mặt với tình trạng sạt lở, lũ quét, nhất là đối với trường học ở các xã vùng cao khó khăn. Mùa mưa bão năm 2018, ngành giáo dục huyện Quan Hóa đã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, nhiều trường đã bị sập, hư hỏng nặng. Trung Sơn là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nhất. Toàn bộ dãy phòng học 2 tầng của Trường Tiểu học Trung Sơn, cùng nhiều công trình phụ trợ khác đã bị sập hoàn toàn, không thể khôi phục được. Một ngôi trường mới được xây dựng ngay từ tháng 9-2018 với 16 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà chức năng, 10 phòng công vụ cho giáo viên và các công trình phụ trợ khác. Sau gần 1 năm thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, từ năm học 2019-2020 đến nay, hơn 300 em học sinh của nhà trường đã được học tập ổn định trong ngôi trường mới, điều kiện dạy và học của trường đã được cải thiện rõ rệt.

Xác định Trung Sơn là địa bàn nhạy cảm, dễ chịu tác động của thiên tai, trong 2 năm học trở lại đây, bên cạnh việc củng cố cơ sở vật chất trường lớp học, huyện Quan Hóa đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống trường lớp học tại địa phương này, đồng thời luôn có các phương án, sẵn sàng đối phó với thiên tai, những ảnh hưởng của mưa lũ, với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng cho các em học sinh ở cả trường chính và các điểm lẻ, nhất là vào những thời điểm nhạy cảm của thời tiết như giai đoạn giao mùa xuân – hè vào tháng 4 và 5; tháng 8 và 9 hàng năm.

Sự cố sạt lở đất đá đe dọa đến sự an toàn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Trung Thành vào tháng 1-2021 đã cho thấy, các trường học trên địa bàn huyện Quan Hóa bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tác động của thiên nhiên, thiên tai. Huyện đã quyết định chuyển toàn bộ 197 học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành sang học buổi chiều tại Trường Tiểu học Trung Thành. Các em học sinh tiểu học chỉ học buổi sáng, vì vậy, việc bố trí học buổi chiều cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành cũng phù hợp. UBND xã Trung Thành và 2 nhà trường đã sắp xếp, bố trí phòng học, chuyển bàn ghế, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, vật dụng. Qua gần 2 tháng, Các em học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành đã duy trì việc học tập ổn định tại địa điểm mới an toàn hơn, bảo đảm chương trình dạy học đúng kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020-2021. UBND xã và Trường PTDTBT THCS Trung Thành cũng phối hợp bố trí nơi ở bán trú cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Trung Thành tại nhà dân. Giáo viên của nhà trường cũng đã được di dời khỏi khu khu vực sạt lở đất.

Kể từ đầu tháng 3-2021 đến nay, huyện Quan Hóa đã tiến hành tổng rà soát toàn hệ thống trường lớp học trên địa bàn. Huyện cũng đã phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn để đưa ra những đánh giá sát thực nhất những địa bàn có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng, tác động của thiên tai. Các xã như Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn và Hiền Kiệt được xác định là những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét nhất trên địa bàn huyện Quan Hóa. Đây sẽ là yếu tố tác động trực tiếp đến các trường học và các khu lẻ tại các địa phương nói trên. Trước tình hình đó, các xã phối hợp với các ngành của huyện đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh tại tất cả các trường, khu lẻ. Trên thực tế, thời gian qua, sự chủ động, trách nhiệm của huyện Quan Hóa, các cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng sạt lở đất đá một cách tối ưu nhất, bảo đảm an toàn cho các trường học là đáng ghi nhận. Qua đó, ngành giáo dục của huyện vẫn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ năm học 2020-2021 đúng thời gian và bảo đảm chất lượng công tác dạy và học.

Ông Trương Nho Tự, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, thiên tai, đặc biệt là tác động của quá trình biến đổi khí hậu hiện nay, huyện Quan Hóa đã cơ bản xây dựng các giải pháp ứng phó, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng các phương án cụ thể đối với từng địa bàn, trường học nhằm bảo đảm an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Các xã, thị trấn, các trường đều duy trì chế độ báo cáo thường xuyên theo ngày và tuần tùy vào tình hình thực tế tại các địa bàn, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó cần thiết như di dời các em học sinh, giáo viên ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi học tập mới; động viên thầy, cô giáo, các em học sinh nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ năm học, đảm bảo chất lượng dạy và học; tích cực tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Quan Hóa cũng dành kinh phí sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất cho các trường, phấn đấu hoàn thành việc khắc phục tình trạng sạt lở tại xã Trung Thành, rà soát, bảo đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống trường học ở cả 3 cấp và các khu lẻ trên địa bàn trước khai giảng năm học mới 2021-2022.

Bài và ảnh: Mạnh Cường